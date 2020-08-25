«Сибур» автоматизировал процесс контейнерных перевозок

«Сибур» запустил систему управления мультимодальными контейнерными перевозками на базе SAP Transportation Management (SAP TM), которая автоматизирует сквозной логистический процесс – от получения плана отгрузок до доставки груза клиенту.

Управление мультимодальной логистикой – это комплексный процесс, включающий закупочную деятельность, контроль оптимального подсыла и использования транспорта, анализ обеспечения оборудованием, планирование календаря затарки и отгрузки продукции с заводов с последующим мониторингом движения до порта, бронирование мест на судах морских линий, формирование морского коносамента и, наконец, приемка продукции клиентом.

«Сибур», один из крупнейших экспортеров на рынке контейнерных перевозок России, в числе первых промышленных компаний, автоматизировал не отдельные процессы логистики, а сквозную логистическую цепочку.

Проект TMS (Transportation management system) в «Сибуре» подразумевает внедрение системы управления мультимодальной контейнерной логистикой. Функциональность системы дает возможность планировать потребность в оборудовании (Ж/Д-платформах и морских контейнерах), формировать заявки транспортным компаниям на внутрироссийские и международные контейнерные перевозки, контролировать сроки поставки подвижного состава на терминалы «Сибура», управлять операциями по затарке и отгрузке продукта с завода, а также взаимодействовать с морскими линиями при планировании отгрузок на судах и подготовке отгрузочной документации – коносаментов.

«На сегодняшний день во многих крупных компаниях логистикой управляют с помощью традиционных инструментов коммуникации, проще говоря – через почту, телефон или мессенджеры. Автоматизация часто затрагивает только одно звено логистической цепи (например, ж/д или автоперевозки) или отдельный этап процесса – к примеру, создание портала для размещения транспортных заказов. Мы пошли дальше, и с помощью системы TMS автоматизировали и оцифровали сквозной процесс управления мультимодальными перевозками грузов – от обработки планов продаж нашей продукции до ее доставки конечным потребителям. Система TMS является единым окном для осуществления всех операций по планированию, трекингу и оформлению перевозок, значительная часть которых приходится на морские отправки на дальний экспорт», – сказала руководитель проекта Оксана Душкина.

Система мультимодальных контейнерных перевозок сформирована на базе решения SAP TM, которая была доработана под архитектуру и задачи «Сибура», с целью обеспечения максимальной производительности логистического комплекса «Запсибнефтехим». Для того чтобы новая система была удобной и интуитивно понятной, сначала сделали кликабельный макет и протестировали его с помощью реальных пользователей – логистов, диспетчеров, менеджеров по продажам, специалистов расчетного центра. TMS интегрировали с другими корпоративными системами – ERP, системами управления складом, контейнерной площадкой, автоматизированными системами управления Ж/Д-операциями на призаводских путях, системой ведения тарифов и планирования производства и продаж. Также настроили прямую интеграцию с транспортными компаниями – партнерами: были реализованы инфообмены для согласования заявок на перевозку, отслеживания подсыла порожних и движения груженых контейнеров, контроля за оборудованием, бронирования мест на судах и оформления коносаментов. В качестве альтернативы интеграции был реализован веб-интерфейс – личный кабинет партнера «Сибура», в котором специалисты транспортных компаний могут выполнять все необходимые операции, и они сразу отображаются в системе TMS.

«Процесс развития системы продолжается, в планах автоматизация финансовых расчетов, контроль «последней мили» доставки, автоматизация проверок коносаментов и другие аспекты, которые выходят за рамки первого этапа проекта», – сказал Иван Капцов, руководитель направления по цифровизации логистики «Сибура».

«Система управления мультимодальными контейнерными перевозками позволит нам снизить трудоемкость работ нашей логистической функции, что особенно актуально в связи с запуском крупнейшего комплекса «Запсибнефтехим» и выходом на новые рынки, сократить простои транспорта, оптимизировать процессы внутризаводской логистики, повысить мощность логистической платформы тобольской площадки. А самое главное – всегда вовремя доставлять продукцию нашим клиентам, поддерживая высокий уровень сервиса логистики», – сказала Ирина Агаркова, руководитель функции логистика «Сибура».