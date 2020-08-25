«Петрович» модернизировал управленческий учет на базе «1С»

ГК «Корус консалтинг» совместно с EY перевели одного из крупнейших отечественных DIY-ритейлеров СТД «Петрович» на новую единую систему финансового и управленческого учета. Модернизация и автоматизация бизнес-процессов, кардинальное сближение всех видов учета позволили сократить сроки формирования консолидированной управленческой отчетности, повысить ее качество. В результате оптимизации ИТ-решений «1С:Управление торговлей» и «БИТ:ФИНАНС» сотрудники могут рассчитывать ежемесячную себестоимость для 30 тысяч SKU всего за несколько часов, а в течение месяца – отслеживать маржу на ежедневной основе. Система учета поддержала омниканальный бизнес СТД «Петрович» с точки зрения взаиморасчетов с клиентами и анализа эффективности затрат на каждый из каналов продаж DIY-сети.

В условиях экономической нестабильности для крупного бизнеса на первый план выходят скорость управленческих решений, оптимизация расходов, контроль затрат, быстрый корректный расчет себестоимости. Но в силу специфики законодательства в компаниях часто присутствуют расхождения между бухгалтерским, налоговым, управленческим учетом, а также МСФО. Параллельное ведение, сведение и сверка отчетности снижают скорость ее формирования и увеличивают объем операционных расходов. При этом омниканальность усложняет задачи учета и расчета себестоимости: при множестве каналов продаж и сложной схеме закупок и поставок, DIY-сеть должна точно оценивать и эффективно распределять свои затраты, корректно вести взаиморасчеты, чтобы предоставлять более качественный сервис клиентам.

СТД «Петрович» добился «единой версии правды» по всем видам учета и ускорил формирование управленческой отчетности на базе текущих ИТ-решений. Проект выполняли специалисты ГК «Корус консалтинг» и собственная команда ритейлера, за основу были взяты методологические рекомендации международной аудиторско-консалтинговой компании EY. Максимальное сближение всех видов учета и унификация учетных политик позволили свести к минимуму корректировки и тем самым ускорить закрытие месяца и формирование отчетности для менеджмента – до 15 дней, в перспективе сроки будут сокращены до 10 дней.

В результате проекта системы обрабатывают от 2 до 3 миллионов документов в месяц, отражая их в оперативном, бухгалтерском, налоговом, управленческом учетах и МСФО. Автоматизированы процедуры бюджетного и казначейского контроля затрат. Роботизированная разноска банковских выписок для 6-10 тысяч документов выполняется в СТД «Петрович» всего за час. Также специалисты «Корус консалтинг» разработали ряд технических решений для высоконагруженных систем, которые ускорили запись в 1С до 2500 проводок в секунду.

В омникальном сервисе большое значение имеет глубина и качество аналитического контроля. В ходе проекта реализовано 7 финасовых аналитик для отслеживания показателей DIY-сети в различных разрезах: в том числе по каналам продаж, сегментам, ЦФО, номенклатурным группам.

Эффективная ценовая политика – еще один критически важный момент в работе компаний с большим ассортиментом. Условия на рынке постоянно меняются, и затраты на один и тот же продукт зависят от множества факторов: от сезонных колебаний закупочных цен, различных условий доставки, каналов продаж. Искаженные и неопределенные значения себестоимости не позволяют формировать цены на товары корректно, что может привести к убыткам.

Поэтому, отдельным этапом проекта для СТД «Петрович» стала модернизация модели расчета себестоимости. «Корус консалтинг» повысил точность ценообразования DIY-сети и обеспечил контроль маржинальности каждой товарной единицы. В основу новой модели легли рекомендации EY к методологии калькуляции, основанные на лучших российских и мировых отраслевых практиках.

Расчет ежемесячной себестоимости настроен с учетом исключений из правил – транзитных сделок и закупок у зарубежных поставщиков. Для транзитных поставок реализован расчет себестоимости в разрезе договоров, а для ВЭД разработан ежемесячный отчет по марже в разрезе партий импортного товара. Благодаря ежедневному мониторингу маржи удалось повысить качество ценообразования и скорость получения данных о себестоимости товаров для бизнес-пользователей. Сотрудники компании могут автоматически получать аналитическую отчетность по себестоимости товаров, а значит, оперативно реагировать на изменение закупочных цен и вовремя вносить корректировки.

«Глобальный проект СТД “Петрович” по унификации методологии финансового учета и созданию централизованной системы управления дал нашей компании неоспоримые преимущества: мы сократили издержки, связанные с параллельным ведением учетов, получили на базе “1С” мощный инструмент для контроля и анализа. Что самое главное: системы более качественно и оперативно формируют управленческую отчетность. И это работает в компании уже сейчас, когда так важна высокая скорость реакции на рыночную ситуацию. Мы благодарны командам “Корус консалтинг” и EY за экспертный подход, внимание к нашим бизнес-целям и определенную смелость в реализации амбиционных задач», – отметила Галина Нестерова, финансовый директор СТД «Петрович».

«Новая методология расчета средневзвешенной себестоимости в “1С:Управление торговлей” позволила снизить чувствительность ценообразования к скачкам закупочных цен и «последней дорогой партии». Также, специалистами “Корус консалтинг” была проведена большая работа по оптимизации производительности решения: теперь сотрудники “Петровича” могут рассчитывать средневзвешенную месячную себестоимость продукции всего за несколько часов. Для ежедневного ценообразования компания использует оперативный инструмент, который выдает информацию о предварительной марже по каждой SKU», – сказала Анастасия Решетникова, директор по консалтингу департамента «1С» ГК «Корус консалтинг».

«Данный проект стал важным шагом для СТД “Петрович” к повышению прозрачности и управляемости бизнеса. В проекте были поставлены крайне амбициозные цели как по транформации процессов, так и по автоматизации, пересмотру методологии и управлению данными. По пути к реализации подобных проектов все компании сталкиваются с существенными организационными и техническими трудностями, преодоление которых требует как ресурсов, так и грамотного управления. Ключевыми факторами успеха проекта в СТД “Петрович” стали непреклонная воля руководства и специалистов к трансформации и улучшениям, принципы партнерства и командный дух внутри компании, а также умение брать на себя сложные задачи и делать все возможное для их решения», – сказал Антон Леженин, директор в департаменте консультационных услуг EY.

Проект модернизации финансового учета не первый опыт сотрудничества ГК «Корус консалтинг» и СТД «Петрович». Ранее были успешно реализованы проекты по реорганизации складской логистики для распределительных центров на платформе Manhattan SCALE и внедрению CRM на платформе Microsoft Dynamics 365.

СТД «Петрович» специализируется на торговле строительными и отделочными материалами. Компании принадлежит сеть из 20 строительных центров, металлобаза и производственные площадки. В 2019 году выручка группы компаний «Петрович» достигла $1 млрд. По версии INFOLine, «Петрович» остается самым быстрорастущим игроком на рынке DIY и крупнейшим отечественным ритейлером товаров для строительства и ремонта. «Петрович» позиционирует себя как омниканальный ритейлер, что отличает его от большинства конкурентов. Такой сервис предполагает интеграцию разрозненных каналов взаимодействия с покупателем в единую систему с целью обеспечения бесшовной коммуникации. Потребитель может выбрать любой удобный для него способ покупки и оплаты: через колл-центр, сайт, мобильное приложение или непосредственно в магазине. Основные сегменты покупателей – DIY, профи, крупные строительные компании.