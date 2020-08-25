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«Норбит» завершил первый этап автоматизации клиентского сервиса в E100

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения

«Норбит» (входит в группу компаний «Ланит») завершил проектирование процессов продаж в международной компании E100, предоставляющей топливные карты для водителей транспортных и логистических фирм. Вторым этапом проекта станет внедрение CRM-системы Creatio компании «Террасофт» и интеграция с уже существующими платформами. Новая система должна объединить около 100 пользователей в офисе в Польше, она охватит полный цикл процесса привлечения клиентов и продаж продуктов компании.

В новой корпоративной системе спроектирована деятельность специалистов по продажам, клиентской службы и маркетинга. Описаны бизнес-процессы компании с учетом типовых и новых инструментов CRM, разработаны спецификации технических требований на доработку системы.

Новая CRM-система позволит регламентировать и ускорить процессы взаимодействия с клиентами. Планируется, что решение охватит управление всем циклом продаж: от анализа потребности и коммерческого предложения, до формирования «воронки продаж», планирования активностей, сегментирования клиентов, прогнозов и фактов продаж. Важнейшей частью проекта станет настройка клиентской базы, требующей системного подхода при работе с ней. С помощью системы будет обеспечен быстрый доступ к контактной информации, разделенной по категориям, а также к истории взаимодействия с клиентами.

Марат Чиганов, CIO компании E100, сказал: «В нашей компании возникла необходимость автоматизировать существующие коммерческие процессы для увеличения доли компании на рынке Восточной Европы и использовать ресурсы команды продаж наиболее эффективно. Выбор «Норбит» в качестве интегратора объясняется большим опытом этой компании в реализации похожих проектов».

Антон Чехонин, генеральный директор «Норбит», сказал: «Такие крупные компании как Е100 имеют за плечами свою историю и сформированные процессы продаж. Совместно с заказчиком было принято решение о проектировании и стандартизации процессов продаж, что поможет сократить время внедрения и облегчит последующее сопровождение системы. Мы предложили Е100 CRM-систему Creatio с максимально гибкими инструментами. Уверен, ее возможности помогут перестроить стратегию компании и вывести бизнес на новый уровень».

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