ДКИС ALP Group внедрил производственно-управленческий комплекс для оптимизации проектной деятельности

Департамент корпоративных информационных систем ALP Group, российский разработчик ИТ-решений для управления крупными коммерческими и государственными организациями, основанных на программных продуктах «1С», интегрировал инструменты разработки, тестирования и развертывания программных систем (DevOps) в корпоративную среду предприятия.

В итоге процесс создания и имплементации ERP-решений на всех уровнях проходит в строгом соответствии с общекорпоративными требованиями к постановке задачи, управлению, распределению ресурсов, отчетности и контроля и, в целом, поддерживает принятую в ALP концепцию бережливого производства.

Использование новой интеграционной модели прошла доказало свою эффективность в самой компании ALP – в настоящее время она активно используется всеми подразделениями группы на всех уровнях разработки и управления. Именно это позволило компании в считаные дни адаптировался к новым условиям работы в условиях пандемии и по-прежнему реализовывать проекты на высоком уровне компетенций независимо от внешних обстоятельств.

По сути, для крупных ИТ-компаний и интеграторов созданная единая среда разработки и управления – это новый способ организации бизнеса, где все рабочие процессы, включая технологии создания сложных решений, взаимно увязаны, прозрачны, автоматически корректируются, защищены, и, при этом, эффективны с финансовой точки зрения. Такой подход может стать типовым для ИТ-предприятий крупного и среднего масштаба, перед которыми стоит задача повышения эффективности сквозных производственно-управленческих процессов.

Собственно, в ALP этот комплекс состоит из собственно системы управления (внутренняя разработка), платформенных технологий, созданных на базе «1С» и возможностей DevOps, ориентированных прежде всего на разработчиков и внедренцев.

Сегодня модули системы управления ALP включают в себя подсистему управленческого учета (АСУ), подсистему контроля рабочего времени (СУИ) и модуль бизнес-анализа (BI). К ключевым задачам СУИ относится обеспечение на уровне ИТ-системы постановки задач, регистрации обращений клиентов, информационного сопровождения проектов, своевременного распределения производственных заданий и контроль за их исполнением. С помощью подсистемы АСУ осуществляется постоянный контроль за затратами и отслеживание финансовых результатов в разрезе проектов, а также выполняется формирование бюджетов. Модуль BI отвечает за предоставление данных о деятельности компании, текущем состоянии проектов, финансах и задействованных ресурсах. В итоге, руководители всех уровней в любой момент могут получать данные о ходе каждого из проектов по заданным показателям, о плановых и фактических трудозатратах, о точности и своевременности постановки задач и при этом контроль весь ход работ.

В свою очередь, использование в качестве базовой технологии платформы «1C» потребовало применения специализированных инструментов, в том числе ПО с открытым исходным кодом Vanessa ADD, позволяющего, в частности, отслеживать валидность запросов в рамках СКД при тестировании. ALP Group за счет собственных разработок расширила функциональность этого ПО для обеспечения соответствия требованиям информационной безопасности при работе на конкретных проектах.

Наконец, применение классических технологий DevOps в этом комплексе позволило безопасно интегрировать в единый контур непосредственно разработку, тестирование и развертывание решений на реальных объектах. При этом данная среда располагает всей необходимыми инструментами и сервисами, которые могут понадобиться в процессе разработки. Стоит также отметить, что доступ к этой среде возможен как извне (для удаленных сотрудников), так и с офисных компьютеров.

Для правильного и эффективного использования всего комплекса таких технологий разработчики должны проходить обучение. Для этого в ALP создана специальная виртуальная среда, где новый сотрудник пошагово проходит все необходимые этапы (обязательно под контролем супервайзера). При этом весь процесс максимально приближен к реальному, включая этап пробного «деплоя» (развертывания ПО). Немаловажно, что «перескочить» с этапа на этап невозможно, а для человека, проходящего обучение, все выглядит не как эмуляция, а как реальных проект – с тем же набором инструментов, требований и отчетности.