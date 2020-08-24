В Международном аэропорту Пекина внедрена система SITA Smart Path

SITA, ИТ-провайдер в сфере воздушного транспорта, объявила о масштабном внедрении биометрических технологий с целью бесконтактного прохождения предполетных проверок для пассажиров, вылетающих из Международного аэропорта Пекина (BCIA). Система Smart Path значительно повысит уровень безопасности путешествий и сделает их начальный этап более комфортным.

Аэропорт Шоуду, самая загруженная в Китае воздушная гавань, занимающая второе место по данному показателю в мире, начал использовать автоматизированные решения SITA – от процедуры регистрации на рейс и сдачи багажа до прохождения паспортного контроля, досмотра и, наконец, посадки на борт. Пассажирам необходимо зарегистрироваться только один раз, все последующие проверки в аэропорту будут выполняться с применением технологии распознавания лиц. Более эффективная и быстрая обработка данных о путешественниках позволяет сократить время регистрации и идентификации пассажиров и обеспечить для них должную социальную дистанцию. Также новые решения устраняют необходимость прикасаться к оборудованию аэропорта, что особенно актуально в период постпандемии COVID-19.

Система SITA Smart Path продемонстрировала значительное ускорение процесса обработки данных о туристах, вылетающих из Международного аэропорта Пекина: обработка информации о более чем 400 пассажирах, садящихся борт на Airbus A380, занимает менее 20 минут. Кроме того, SITA Smart Path налаживает бесконтактную оплату беспошлинных товаров без предъявления посадочного талона. Это заметно повышает качество обслуживания клиентов, делая сервис в магазинах беспошлинной торговли доступным и удобным как раз в то время, когда аэропорты остро нуждаются в увеличении доходов.

Применение системы SITA Smart Path дает пассажирам возможность беспрепятственно перемещаться по зонам аэропорта и проходить его ключевые точки благодаря биометрическому сканированию лица вместо предъявления посадочного талона, чтобы снизить риск распространения COVID-19.

Нововведение интегрировано в более чем 600 пограничных контрольно-пропускных пунктах, включая 250 биометрических «электронных ворот», 80 пунктов самостоятельной регистрации и 30 киосков самообслуживания для считывания биометрических данных о пассажирах международных рейсов.

На сегодняшний день технология идентификации путешественников применяется в нескольких контрольно-пропускных пунктах Международного аэропорта Пекина, в том числе в киосках самостоятельной регистрации, самообслуживания и на стойках сдачи багажа, а также при прохождении паспортного контроля, в зоне вылета и при посадке на борт. Данные решения улучшили пропускную способность воздушной гавани и гарантировали условия, исключающие формальные процедуры с документами, а также позволили персоналу бесперебойно оказывать услуги пассажирам, нуждающимся в консультации и помощи.

По мере того как Китай выходит из пандемии COVID-19, все больше пассажиров обращаются к услугам воздушного транспорта. Чтобы ускорить восстановление индустрии авиаперевозок и повысить доверие туристов к полетам, аэропорты, компании, осуществляющие наземное обслуживание, и другие представители отрасли должны уделять особое внимание безопасности пассажиров и их удобству в путешествии.

Сумеш Патель (Sumesh Patel), президент SITA в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сказал: «В сегодняшних реалиях автоматизация как никогда приоритетна для соблюдения социального дистанцирования и роста пассажиропотока без затрат времени на обработку данных о туристах. Оснащение аэропорта Шоуду в Китае – это самое масштабное для SITA внедрение технологий нового поколения, что со стороны авиаперевозчиков и аэропортов вызывает интерес к оптимизации работы с помощью интеллектуальных технологий».

Патель отметил, что система SITA Smart Path, которая теперь используется, в том числе, в магазинах беспошлинной торговли, позволяет раскрыть потенциал биометрических решений для повышения уровня безопасности перелетов, удобства и доверия к авиаперевозкам, что положительно скажется на росте пассажиропотока и развитии отрасли.

Международный аэропорт Шоуду в Пекине – крупнейший в Китае аэропорт, пассажиропоток которого в период с 2018 по 2020 г. превышает 100 млн человек. Воздушная гавань позиционируется как международный узловой аэропорт, относящийся к проекту группы аэропортов Цзин-Цзинь-Цзи. На сегодняшний день гавань обслуживает 31 местную авиакомпанию и 62 иностранные, из данного аэропорта воздушные судна производят вылеты по 133 международным маршрутам и в 161 направление в пределах страны.