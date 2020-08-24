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TP-Link представила онлайн-решение для подбора сетевого оборудования

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

TP-Link представила онлайн-конфигуратор для подбора сетевого оборудования под проекты для малого и среднего бизнеса. Сервис выполняет функцию онлайн-консультанта, который предоставляет индивидуальные рекомендации по созданию и развертыванию сети с использованием устройств линейки TP-Link Omada.

Онлайн-конфигуратор выполнен в виде 10-минутного опроса, который позволит наиболее точно создать персонализированное решение для построения корпоративной сети, а также предоставит рекомендации по продуктам и развертыванию сети. У пользователя будет возможность определить сценарий проекта, его основные и дополнительные требования, включая доступ в интернет и способ управления всей инфраструктурой. Конфигуратор позволит подобрать оптимальное решение в соответствии с запросами бизнеса, принимая в учёт масштаб и бюджет потенциального проекта.

Решения TP-Link Omada разработаны специально для гостиниц, образовательных и медицинских учреждений, офисов, конференц-залов, предприятий торговли и складов. Они способны обеспечивать высококачественное и широкое покрытие Wi-Fi в условиях высокой плотности клиентов (благодаря точкам доступа с поддержкой Wi-Fi 6), подходят для развертывания решений, связанных с Wi-Fi аналитикой в ритейле, а также для беспроводного и проводного подключения клиентов в офисах.



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