«Концерн «Автоматика» обеспечит работу цифровых избирательных участков в единый день голосования

АО «Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех подписало государственный контракт с ЦИК России на выполнение работ, необходимых для проведения эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках в Москве 13 сентября 2020 г. Комплексы технических средств для оснащения цифровых избирательных участков (далее – КТС ЦУ) от Концерна «Автоматика» позволят жителям субъектов России, находящимся в Москве, принять участие в выборах, проходящих в их регионах.

КТС ЦУ Концерна обладают всем необходимым функционалом для решения задач, поставленных ЦИК России. Комплексы могут быть использованы для одновременного проведения выборов всех уровней – муниципальных, региональных, федеральных.

Функционалом комплекса предусмотрен автоматизированный подсчет голосов, предоставляет информацию о ходе голосования, фиксирует результаты голосования и формирует итоговый протокол на избирательном участке. При этом разработку концерна «Автоматика» отличает высокий уровень защиты от вмешательств извне, поскольку КТС ЦУ полностью автономен и изолирован. КТС ЦУ состоит из терминалов для голосования, терминала тренажера, модификаторов кода, сетевого контроллера, автоматизированного рабочего места, принтера и сетевого фильтра.

Платформа терминала построена на программируемых 32-разрядных микроконтроллерах серии STM32F7. Их программирование осуществляется в момент сборки устройства, что исключает вмешательство в систему на избирательном участке.

В межвыборный период комплекс также может использоваться для анкетирования, тестирования, проведения социологических исследований, референдумов, а также любых других видах выборов.

На цифровых участках в Москве избиратели смогут проголосовать на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы по одномандатным избирательным округам, выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, находясь за пределами своего региона.

Для этого необходимо иметь регистрацию по месту жительства в пределах одномандатного избирательного округа, где проходит голосование на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы, или на территории субъекта России, где проходят выборы высшего должностного лица или депутатов законодательного органа государственной власти. Также необходимо будет подать заявление о включении в список избирателей на цифровом избирательном участке.

Подать заявление можно через портал «Госуслуги», через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, в территориальную избирательную комиссию, а также в участковую избирательную комиссию.