Компания БФТ разработала новое решение для многомерной аналитики данных

Для ведения удобной аналитики Компания БФТ предлагает решение «БФТ.Хранилище». Эта система располагает эффективными инструментами, которые обеспечивают длительное хранение данных, организацию оперативного доступа к ним, а также их детальный анализ в необходимых разрезах. «БФТ.Хранилище» является неотъемлемой частью технологической платформы «Цифровой регион» и совместно с другими решениями помогает осуществить цифровую трансформацию госуправления.

Важными задачами при работе с данными являются обеспечение историчности данных (бессрочное хранение без дополнительной нагрузки на транзакционные системы), агрегация данных из различных источников, возможность пользовательской настройки отчетов и организация сбора произвольной информации в зависимости от жизненной ситуации. «БФТ.Хранилище» позволяет максимально эффективно решать указанные задачи. Это осуществимо за счет следующих функциональных возможностей системы:

Широкий набор аналитических инструментов, который включает в себя библиотеку базовых отчетов, виджеты, OLAP-кубы для многомерного анализа на основе больших объемов данных и др. Эти инструменты позволяют аккумулировать, хранить и актуализировать данные, осуществлять интеграцию с внешними источниками данных.

Формирование произвольной и сводной отчетности с помощью удобного конструктора, возможность быстрого перестроения отчетов в различных разрезах и выгрузки в необходимых форматах.

Комплексный анализ ключевых показателей деятельности с учетом текущих потребностей региона (муниципального образования). В функционал входят визуальное представление данных в различных разрезах в аналитических панелях (дашбордах), настройка этих панелей, экспорт данных в необходимых форматах.

Оперативный сбор информации от большого количества пользователей – возможно организовать моделирование бизнес-процесса, на основе созданной модели быстро собрать данные, согласовать их и подписать с помощью ЭП.

В качестве целевых источников для «БФТ.Хранилище» могут использоваться как системы АЦК («АЦК-Финансы», «АЦК-Планирование», «АЦК-Мониторинг ОКВ»), так и внешние ресурсы: Единый портал бюджетной системы Российской Федерации, открытые данные Минфина России, отчеты Федерального казначейства и др. Работа с полученными данными строится по определенным принципам:

Только оперативная и актуальная информация с бессрочным хранением историчности данных;

Представление различных направлений деятельности региона: простота расширения перечня данных;

Агрегация данных из различных источников: вся информация в одном месте;

Использование механизма drill down для получения подробной информации;

Выбор удобной формы отображения: график или таблица;

Автоматическое наполнение информацией из источников данных;

Организация сбора информации и формирования произвольной отчетности в зависимости от жизненной ситуации;

Моделирование бизнес-процессов для оптимизации действий региона;

Формирование сводных отчетов с детальной информацией по соисполнителям.

Комплексный подход к работе с данными, который подразумевает решение «БФТ.Хранилище», позволяет улучшить качество и автоматизировать процесс решения большого объема аналитических задач, что значительно повышает качество управленческих решений. В итоге пользователь системы получает следующий результат:

обеспечение анализа многолетних данных и подготовки по ним отчетов;

детализация аналитических отчетов в необходимых разрезах;

удобный доступ к электронным документам прошлых периодов;

единый доступ к данным из разных источников;

снижение аналитической нагрузки на транзакционные системы;

обеспечение оперативного доступа к ключевым показателям деятельности региональных и муниципальных органов власти.