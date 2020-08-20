«ИТ-град» прошел переаттестацию облачной инфраструктуры для размещения ГИС

Облачный провайдер «ИТ-град» (входит в группу МТС) сообщил о получении нового аттестата соответствия виртуальной инфраструктуры третьему классу защищенности государственных информационных систем (ГИС) согласно требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Прохождение аттестации подтверждает надежность облачной платформы «ИТ-град» для государственных и коммерческих заказчиков при размещении ГИС в рамках услуги «Защищенное облако ФЗ-152».

В сжатые сроки после прохождения очередной аттестации на соответствие требованиям для работы с персональным данными «ИТ-град» успешно прошел испытания на соответствие более высоким требованиям информационной безопасности для ГИС. Провайдер подтвердил соответствие инфраструктуры третьему уровню защищенности персональных данных (УЗ-3), а также требованиям, предъявляемым к ГИС третьего класса защищенности (К3) и класса защищенности 1Г для автоматизированных систем. Облачная площадка «ИТ-град» позволяет хранить и обрабатывать как персональные данные, так и данные государственных информационных систем регионального и объектового масштаба по требованиям законодательства РФ в рамках приказа ФСТЭК №17 от 11 февраля 2013 г. Аттестационные испытания инфраструктуры «ИТ-град» провели эксперты «Национального аттестационного центра», имеющего соответствующие лицензии ФСТЭК России и ФСБ России.

Воспользоваться аттестованным сегментом облака могут государственные и муниципальные структуры, государственно-частные партнерства, которые работают с информационными системами, содержащими данные о служебной, финансовой или налоговой тайне, а также персональные данные граждан. Сервис также актуален для коммерческих организаций, которые реализуют информационно-консалтинговые услуги, сервисы по ИТ-разработке или аутсорсингу для органов государственной власти и муниципальных учреждений.

«Размещая информационные системы в облаке «ИТ-град» владельцы ГИС освобождаются от капитальных затрат на создание и обслуживание собственной ИТ-инфраструктуры и могут доверить выполнение части функций безопасности провайдеру. Кроме этого, переход в облако позволяет заказчикам получить полный набор сертифицированных средств защиты и повысить доступность размещенных данных, что сложно выполнить вне пределов ЦОД. Например, в аттестованном сегменте «ИТ-град» может разместить ИТ-систему компания-разработчик цифровых платформ, предназначенных для создания единого информационного пространства региона в сферах образования и науки», – отметил генеральный директор «ИТ-град» Юрий Зинченко.

«По прошествии всего нескольких месяцев после проведения аттестационных испытаний на соответствие третьему уровню защищенности для работы с персональными данными «ИТ-град» смог успешно подтвердить соответствие своего облака требованиям третьего класса защищенности (К3) информационных систем и класса защищенности автоматизированных систем 1Г. Аттестация виртуальной инфраструктуры в рамках выделенного защищенного сегмента является неотъемлемой частью работ по обеспечению информационный безопасности и позволяет провайдеру предоставлять широкий спектр облачных сервисов для бизнеса и госсектора», – сказал директор по развитию бизнеса «Национального аттестационного центра» Дмитрий Пойгин.