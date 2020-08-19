Теперь в России искусственный интеллект сможет рассчитывать страховые выплаты по ДМС

Команда MAINS Lab специально для страховой группы «СОГАЗ» разработала технологию, которая с помощью искусственного интеллекта будет анализировать более 70 признаков корпоративных клиентов и прогнозировать объем получения медицинской помощи, а также выплаты по ДМС. Технология позволяет компаниям повысить прибыльность по новым клиентам по медицинскому страхованию на 30-50%%. Данное технологическое решение не имеет российских аналогов.

Новое технологическое решение использует предиктивные модели, которые прогнозируют поведение застрахованных на основе более чем 70 признаков, таких как индустрия клиента, расположение офисов, маршруты от офисов до клиник и многое другое. Всего за несколько минут технология позволяет оценить объем получения медицинской помощи и размер выплат. Использование искусственного интеллекта поможет страховым компаниям в 1,5-2 раза повысить точность оценки рисков и тем самым сократить выплаты по ДМС, что в денежном эквиваленте для крупной страховой компании составляет 40-60 млн руб. за один год. Помимо этого, технология будет также полезна для корпоративных клиентов – точность андеррайтинга обеспечит более качественное и объективное формирование страховых тарифов. За счет этой системы значительная доля крупных заказчиков сможет сэкономить около 10% бюджета на страхование.

За рубежом уже появились единичные случаи использования больших данных в сфере андеррайтинга, которые показали успешные результаты. Так, американская компания медицинского страхования Collective Health, по данным на 2018 год, помогла компаниям сократить ежегодные расходы на здравоохранение на 1,2 триллионов долларов. На Российском рынке такое масштабное решение появилось впервые. Ещё одним преимуществом технологии является её адаптивность – обученная модель может анализировать данные не только в городах федерального значения, но и в регионах, где знаний эксперта относительно специфики городов недостаточно.

«При разработке данного технологического решения мы ориентировались как на потребности страхового рынка, так и наших клиентов. Искусственный интеллект поможет значительно повысить точность оценки и скорость прогнозирования, что позволит выявить клиентов с более низкими или более высокими рисками. Для тех компаний, которые активно используют превентивные меры для сохранения здоровья своих сотрудников, которые имеют сбалансированную программу ДМС будут предложены более низкие страховые тарифы. В сложный для бизнеса период пандемии, когда траты компаний на здравоохранение сотрудников растут, это особенно актуально. Интеграция с внешними данными, учет макропараметров, регулярное дообучение делает этот инструмент «живым» и позволяющим учитывать постоянно меняющуюся среду», – отметил генеральный директор MAINS Lab Юрий Кувшинов.

Разработка модели на основе искусственного интеллекта длилась более года. На первом этапе осуществлялась подготовка, структурирование и пополнение исторических данных. Далее началось обучение предиктивных моделей, поиск и адаптация значимых признаков. На сегодняшний день завершился процесс тестирования технологии и система введена в промышленную эксплуатацию.