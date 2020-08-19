Cloud4Y перенес в облако ИТ-инфраструктуру «Аэротакси-сервис»

Облачный провайдер Cloud4Y перенес в облако ИТ-инфраструктуру компании «Аэротакси-сервис».

«Аэротакси-сервис» с 1999 г. занимается доработкой интерьеров воздушных судов. Специалисты компании занимаются проектированием, производством и техническим обслуживанием интерьеров вертолетов VIP-, пассажирских и грузовых моделей. Организация самостоятельно разрабатывает и производит элементы интерьера.

Для взаимодействия с клиентами, использования профессионального ПО при построении макетов, а также других бизнес-задач компания «Аэротакси-сервис» долгое время использовала собственное компьютерное оборудование. Это было привычно, но не слишком удобно — железо могло внезапно засбоить, и у него была не слишком высокая производительность. Бизнес же развивался, и в компании понимали, что им требуется более надежное, безопасное и производительное решение.

Полная модернизация собственной ИТ-инфраструктуры требовала чересчур больших финансовых вливаний, и этот вариант сочли нецелесообразным. Было принято решение обратиться к облачным провайдерам, которые в сжатые сроки подготовят сервер IaaS под ПО клиента и помогут мигрировать в «облако». Оператором услуг, который предложил наиболее подходящие «Аэротакси-сервис» условия, стал облачный провайдер Cloud4Y.

Благодаря тому, что технические специалисты Cloud4Y заранее создали и настроили виртуальный сервер под конкретные требования клиента, миграция прошла безболезненно и быстро. При этом «Аэротакси-сервис» не просто получил более мощное железо под свои нужды. Исходя из своих потребностей, компания сама определяет необходимое число ядер, объем памяти, размер и количество дисков, операционную систему. И платит только за то, чем реально пользуется.

Виртуализация в облаке Cloud4Y построена на базе решений VMware: гипервизора ESXi, управляемым vCentre, c передачей управления конечным пользователям средствами vCloud Director. Облачная платформа обеспечивает высокий уровень защиты данных и гарантирует постоянную доступность всех сервисов.