Аналитика Abbyy: российские компании стали вдвое чаще использовать программных роботов с ИИ

«Abbyy Россия» проанализировала новые крупные проекты для корпоративных заказчиков, реализованные в первом полугодии 2020 г. Больше всего технологии Abbyy используют банки (36%), промышленность (16%) и ритейл (14%). При этом только за первое полугодие количество новых проектов с RPA увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом. Это связано с тем, что у компаний растет спрос на интеллектуальную автоматизацию, когда роботов используют в более сложных задачах, чем просто перенос данных. Примерами таких проектов может быть обработка структурированных и неструктурированных документов в закупках, бухгалтерском учете, управлении персоналом, клиентской поддержке и т.д.

Банки – традиционный лидер в области интеллектуальной обработки информации в России. Так, в 2020 г. Сбербанк завершил масштабный проект по роботизированному оформлению кредитов для крупных клиентов, «Ренессанс кредит» упростил дистанционное обслуживание, а Райффайзенбанк в три раза ускорил сравнение условий договоров. На втором месте оказались промышленные предприятия. С начала года таких заказчиков у Abbyy – около 16%. Например, «Нижнекамскнефтехим», одна из крупных нефтехимических компаний Европы, в 6 раз ускорила обработку финансовых документов с помощью решений Abbyy. Потребность в решениях со стороны производителей оборудования, металлургических заводов, автомобильных концернов и т.д. отчасти связана с ускоренной цифровизацией из-за пандемии. Заказчики увидели, насколько их деятельность зависит от физического присутствия сотрудников, и стали постепенно переводить процессы в «цифру». На третьем месте оказались ритейлеры, включая торговлю непродовольственными товарами и оптовых поставщиков продукции. У этих компаний выросла доля онлайн-заказов, потребовались дополнительные ресурсы для закупки товаров, автоматизации финансовых транзакций, организации удаленного и самообслуживания.

Работа в условиях карантина, необходимость контролировать эффективность бизнеса и снижать затраты спровоцировала интерес компаний из разных отраслей к Process Intelligence. Например, эти решения полезно использовать для более эффективной обработки страховых выплат и улучшения обслуживания пациентов в медицинских организациях, в работе колл-центров и других задачах компаний. Кроме того, Process Intelligence можно применять для анализа процессов и задач, подходящих для роботов, оценки потенциальной эффективности RPA-проектов и выбора кандидатов на автоматизацию. С начала 2020 г. Abbyy ведет ряд крупных пилотных проектов в области процессной аналитики в здравоохранении, телекоммуникациях, банках и других отраслях.

Только за последние полгода количество проектов Abbyy, реализованных с применением программных роботов, увеличилось вдвое по сравнению с 2019 г. Например, подобное комплексное решение работает в крупной сети магазинов строительных товаров. С помощью технологий Abbyy роботы автоматически сравнивают цены на продукцию в документах от нескольких тысяч поставщиков с данными в учетной системе, находят различия и вносят корректировки, чтобы цены на товары всегда были актуальными. Интерес к RPA – характерная тенденция для российского ИТ-рынка. Так, по данным исследования Blue Prism “The Impact of a Digital Workforce on Business Agility & Survival”, опубликованного в июле 2020 г., в России 68% руководителей считают, что роботизация необходима для того, чтобы бизнес оставался конкурентоспособным.

«Опыт наших заказчиков говорит о том, что одна из главных проблем при внедрении RPA – это масштабирование. Количество проектов растет, но, как правило, компании ограничиваются несколькими десятками роботов. Это связано с тем, что руководителям зачастую непросто принять решение, какие процессы и как автоматизировать, чтобы достичь высоких результатов с точки зрения эффективности и снижения затрат на ручной труд. Решить этот вопрос можно с помощью Process Intelligence платформ. Искусственный интеллект в составе таких систем помогает выявить наиболее частые, повторяющиеся действия сотрудников, разделить их на задачи и понять, какие из них лучше всего подходят для дальнейшей роботизации», – сказал Дмитрий Шушкин, генеральный директор «Abbyy Россия».

IDC прогнозирует, что доля неструктурированных данных, включая документы, будет составлять до 80% уже через пять лет, в то же время их обработку сложнее всего автоматизировать. Для этого Abbyy использует технологии обработки естественного языка (Natural language proccessing, NLP). За последние полтора года сфера применения NLP-технологий Abbyy в России значительно расширилась. Заказчики стали обрабатывать более сложные виды документов, от тендерных заявок до текстов новостей на разных языках. В некоторых проектах доля неструктурированных документов составляет от 90% и больше. Большинство крупных проектов 2018 г. были направлены на улучшение банковского обслуживания – например, удаленное открытие счета, одобрение кредита и т.д. В 2019-2020 гг. увеличилось число проектов по автоматизации юридической, закупочной деятельности, а также добавились новые сценарии клиентской поддержки. Одно из востребованных решений с применением NLP – это интеллектуальный поиск, в числе заказчиков – нефтегазовые, металлургические, промышленные, транспортные компании. Например, с помощью технологий Abbyy корпоративный поиск по технической документации из различных источников организован на ракетостроительном предприятии НПО «Энергомаш».