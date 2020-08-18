«Швабе» наращивает объем роботизированных систем в производстве продукции

Предприятия Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех начали активнее применять роботизированные комплексы и аддитивные технологии 3D-печати в производстве. Внедрение современных решений существенно сокращает сроки изготовления изделий и исключает возможные недочеты в их эргономике и внешнем виде.

Новые технологии сегодня осваивает ряд предприятий холдинга. Вологодский оптико-механический завод (ВОМЗ) и Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) раньше других включились в процесс автоматизации. Так, для изготовления прототипов новых видов продукции и построения заданных деталей производители все активнее используют 3D-печать. Последний за счет применения нового инструмента, например, сокращает сроки выпуска продукции с нескольких месяцев до двух недель.

«3D-принтер позволяет изготавливать пластмассовые изделия с габаритами до 700 мм. В их числе макетные образцы, которые применяются для проведения пробной сборки. Точность построения составляет 0,1 мм. Использование технологии обеспечивает принципиально другой уровень выпускаемой продукции», – отметил генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных.

Предприятия наращивают объем и другой роботизированной техники. ВОМЗ использует системы для расчета собираемости изделий. До того, как деталь попадет в производство, процесс ее обработки проходит проверку в виртуальной среде, что позволяет не испортить заготовку и исключить вывод из строя дорогостоящих станков.

Уральский завод также постоянно автоматизирует производственные процессы. При разработке литейной технологии на заводе активно используется отечественная система компьютерного моделирования литейных процессов LVMFlow CV. Программное обеспечение позволяет моделировать физические процессы, происходящие при заливке форм и затвердевании отливок и прогнозировать образование различного рода литейных дефектов, таких как усадка, непроливы, коробления и трещины. В результате сокращаются затраты на отработку технологии литья, становится возможным изготовление отливок сложной конфигурации из широкой номенклатуры сплавов, а также повышается профессиональный уровень технологов-литейщиков.

Вместе с тем внимание уделяется внедрению новых принципов и методов управления, в том числе с применением информационных технологий и корпоративной интегрированной информационной системы, направленной на непрерывное повышение качества и производительность труда.

Предприятия Холдинга «Швабе» продолжают работу по поиску инноваций. Например, УОМЗ в качестве ближайшего перспективного проекта рассматривает направление по внедрению бионического дизайна, аддитивного производства и системного инжиниринга. Финалом этого этапа станет цифровое производство.