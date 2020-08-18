Петербургский ЦОД Linxdatacenter прошел аттестацию M&O Uptime Institute

Linxdatacenter, международный эксперт в сфере высокотехнологичных решений хранения и обработки данных, облачных сервисов и телекоммуникаций, успешно прошел переаттестацию для подтверждения Management & Operations Stamp of Approval.

Впервые эксперты главной сертифицирующей отраслевой организации Uptime Institute проводили аудит квалификации и уровня подготовки персонала, процесса эксплуатации оборудования и политик, регламентирующих функционирование объекта, в ЦОДе Linxdatacenter в Санкт-Петербурге в 2018 г. В результате дата-центр прошел аттестацию M&O, подтверждающую соответствие качества его управления требованиям операционной устойчивости Uptime Institute.

Для подтверждения статуса в июле 2020 г. был проведен повторный аудит дата-центра. Аудит включал в себя несколько направлений исследования: организационной структуры; процессов эксплуатации; планирования и управления ресурсами; системы обучения персонала.

Если по итогам первой аттестации Linxdatacenter набрал 84 балла из 100 возможных, то в этот раз он получил еще более высокую оценку: 95,1. Это значительно выше средних показателей дата-центров, регулярно проходящих сертификацию Uptime Institute. Данный результат свидетельствует о том, что эксплуатация дата-центра по-прежнему осуществляется с высокой эффективностью, а внедренные методы позволяют минимизировать риск сбоев по вине человеческого фактора.

Некоторые практики Linxdatacenter – в частности, методика контроля качества топлива, система регулярной проверки знаний у дежурных инженеров – были особо отмечены экспертной комиссией и включены в состав обучающих курсов Uptime Institute по эксплуатации ЦОДов.

Сегодня ЦОД Linxdatacenter в Санкт-Петербурге остается единственным коммерческим дата-центром в России с действующим сертификатом Management & Operations Stamp of Approval, отмечают в компании.

«Мы применили на практике многие предложенные Uptime Institute методы и рекомендации в процесс эксплуатации дата-центра и оценили их эффективность. Прохождение сторонних аудитов также продемонстрировало, что в результате подготовки к аттестации Uptime Institute наш ЦОД стал в значительной мере опережать запросы со стороны проверяющих эксплуатацию», – сказал Тарас Чирков, руководитель ЦОДа Linxdatacenter в Санкт-Петербурге.