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«Мясницкий ряд» внедрил «умный рукомойник» от Connectome.ai

Интеграция Внедрения
, Текст: Эльяс Касми

Теперь за биобезопасностью мясоперерабатывающего завода «Мясницкий ряд» будет следить инновационная система «Direktiva: Санитария» от российского стартапа Connectome.ai

Работа «Direktiva: Санитария» основана на технологиях видеоаналитики и искусственного интеллекта. Система представляет собой «умный рукомойник», который безошибочно распознает лица и действия сотрудников, отслеживает использование мыла, качество мытья рук (исходя из рекомендаций ВОЗ) и наличие средств индивидуальной защиты, а также дает видео подсказки, как сделать процесс максимально эффективным. Если хотя бы одно из правил нарушено, она запрещает сотруднику пройти в рабочую зону.

«Санитарный контроль на производстве — одна из важнейших для нас задач. Мы стараемся идти в ногу с инновациями и, чтобы обезопасить наших потребителей и сотрудников, выбрали систему “Direktiva: Санитария” от Connectome.ai, которая отвечает всем требованиям ВОЗ и позволит повысить уровень биобезопасности на заводе», — отметил Дмитрий Балабанов, директор по безопасности «Мясницкий ряд».

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