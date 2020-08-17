В ТЦ «Гранд юг» появилась новая интерактивная навигация от Zorgtech

Российский интегратор сенсорных решений Zorgtech установил новые навигационные комплексы LogicMap в мебельном торговом центре «Гранд ЮГ». Новая интерактивная навигация, реализованная по системе LogicMap, позволяет выводить на экран информацию об акциях, скидках и мероприятиях торгового центра.

Для навигационных, информационных и рекламных целей в торговом центре «Гранд юг» российский разработчик и интегратор Zorgtech предложил проект навигации с использованием сенсорных терминалов Diamant Retail 55. В ключевых местах торгового центра были установлены сенсорные навигационные панели.

Интерактивная навигация LogicMap позволяет выводить на экран информацию об акциях, скидках и мероприятиях торгового центра – рекламные ролики транслируются на верхней части терминала, не загораживая навигационную панель. Кроме того, программный комплекс LogicMap не требует дополнительного технического обслуживания для внесения изменений. Любую информацию на сенсорные экраны Zorgtech может добавить персонал торгового центра – система автоматически отобразит изменения на всех навигационных панелях.

Программное обеспечение создавалось на базе собственной системы навигации LogicMap. Для удобства посетителей бренды в системе расположены по торговым категориям, а дизайн выполнен наподобие стиля Metro операционной системы Windows.

Проект был реализован за три месяца от момента определения необходимого количества терминалов и до запуска навигационной системы непосредственно в торговом центре. Всего в рамках проекта установлено пять терминалов.