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Softline осуществила комплексную модернизацию конференц-зала для ВНИКТИ

Интеграция Электроника Техника
, Текст: Эльяс Касми

Softline помогла Научно-исследовательскому и конструкторско-технологическому институту подвижного состава (ВНИКТИ) создать новое высокотехнологичное пространство для коммуникаций, предназначенное для проведения совещаний и других мероприятий. Институт получил возможность выстроить эффективную систему бизнес-коммуникаций между проектными командами и заказчиками.

ВНИКТИ нуждался в модернизации собственного конференц-зала. Использованное оборудование и площадь помещения перестали удовлетворять собственным требованиям и требованиям головной организации института – РЖД.

Непосредственно реализация проекта заняла около 3 месяцев. Из них – первые 2 месяца ушли на разработку детальной проектной документации, поставку оборудования и строительные работы, а оставшийся месяц – на монтаж, пуско-наладку и программирование поставленного оборудования.

Для увеличения полезной площади конференц-зала заказчика он был объединен со смежным помещением, что позволило одновременно размещать до 50 человек.

Были установлены видеостена, дублирующие мониторы по периметру помещения, конгресс-система для участников, система видео-конференц-связи с несколькими программируемыми камерами, акустический процессор и системы усиления и воспроизведения звука. Все перечисленные устройства были соединены посредством единой системы коммутации и интегрированного управления. Интерфейс данной системы коммутации выведен в том числе на мобильный планшет.

Основу специализированной мебели составил 8-метровый стол итальянского производства, в который были интегрированы интерфейсы для коммутации аудио- и видеосигналов. Аналогичные интерфейсы были вмонтированы в мобильную трибуну. Кроме того, в систему были добавлены возможности быстрого протоколирования, записи и хранения аудиовизуального контента и собраний.

На сегодня, благодаря внедренному решению, заказчик имеет возможность проводить собрания любой сложности. Конференц-зал ВНИКТИ удовлетворяет самым высоким требованиям к презентабельности и функциональности, предъявляемым к подобным помещениям. Качественная подготовка мероприятий делового формата обеспечивает организации привлечение новых партнеров и эффективное взаимодействие со старыми. Установленная ВКС позволяет институту презентовать собственные продукты с детальной проработкой всех аспектов их применения. Современный конференц-зал – один из ключевых элементов формирования позитивного имиджа любой организации.



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