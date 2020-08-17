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«Инфосистемы Джет» начинает внедрять первое российское RPA-решение ROBIN

Интеграция
, Текст: Эльяс Касми

Компания «Инфосистемы Джет» объявила о партнерстве с ROBIN, разработчиком первой российской платформы для создания программных роботов и чат-ботов. Сотрудничество усилит предложение интегратора в части внедрения роботизированных решений (RPA) для автоматизации бизнес-процессов.

ROBIN — это первая российская RPA-платформа, зарегистрированная в Едином реестре отечественного ПО и уже проверенная в ИТ-проектах. Решения, созданные на этой платформе, автоматизируют рутинные функции сотрудников, не требуя модернизации ИТ-инфраструктуры. Результат — оптимизация производственных процессов и экономия человеко-часов персонала.

Роботы, сделанные на платформе ROBIN, помогут автоматизировать работу с контентом веб-страниц (сбор, наполнение и перенос информации), базами данных (выполнение SQL-скриптов), электронной почтой, офисными приложениями и файловыми системами, структурированными и неструктурированными данными. Также платформа ROBIN используется для автоматизации поиска визуальных элементов по картинке в проектах с применением технологии машинного зрения.

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