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Calltouch внедрил алгоритм распознавания речи менеджера на основе ИИ

Интеграция Бизнес-приложения

Calltouch, сервис сквозной аналитики, коллтрекинга и управления рекламой, запустил новый инструмент на основе искусственного интеллекта — распознавание речи менеджера. Технология узнает сотрудника по голосу и другим параметрам звука. Инструмент интегрирован в систему коллтрекинга и будет полезен в отделе продаж, а также при работе с внешним или внутренним колл-центром.

Деятельность менеджеров по продажам прямо влияет на эффективность бизнеса и маркетинга, поэтому руководителям важно знать, как с поступающими заявками справляются «продажники». Новый инструмент автоматически определяет, кто из менеджеров общался с клиентом, и позволяет оценивать эффективность сотрудника (конверсия в дальнейшие воронки продаж). Кроме того, теперь стало возможно строить отдельные отчеты по сотрудникам. Технология помогает выявить ошибки в коммуникации с клиентом, скорректировать ответы на популярные вопросы и, тем самым, увеличить объем продаж.

«Искусственный интеллект стал неотъемлемой частью digital, и позволяет снижать расходы на маркетинг. Наша разработка дает руководителям возможность не только мониторить результаты рекламных кампаний, но и связывать их с работой сотрудников. Теперь не нужно искать того, кто говорил с клиентом и успешно закрыл сделку – алгоритмы это сделают за вас», – отметил Алексей Авдеев, CEO и партнер Calltouch.

В целях обучения алгоритмов система предусматривает загрузку сразу нескольких вариантов аудиозаписи для одного менеджера. Количество сотрудников, которых система может распознавать по голосу, не ограничено.

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