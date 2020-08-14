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Нейросеть «Ростелекома» выявила половину всех нарушений на ЕГЭ-2020

Безопасность Интеграция
, Текст: Эльяс Касми

«Ростелеком» подвел итоги работы системы видеонаблюдения на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), который проходил в 85 субъектах Российской Федерации с 29 июня по 8 августа 2020 г.. Свыше 120 тыс. камер, установленных компанией, обеспечили бесперебойную онлайн-трансляцию основного и дополнительного периодов ЕГЭ.

Для сдачи ЕГЭ в 2020 г. было задействовано свыше 60 тыс. аудиторий в более 4,5 тыс. пунктах проведения экзаменов (ППЭ). Экзамены также прошли в 70 ППЭ в зарубежных образовательных организациях на базе посольств, консульств, воинских частей в 53 странах по всему миру. Видеонаблюдением было охвачено 96% аудиторий. В самых отдаленных ППЭ, расположенных в труднодоступных местностях России (4% аудиторий), велась видеозапись, которая сразу после окончания экзамена передавалась на портал видеонаблюдения smotriege.ru с помощью специального программного обеспечения. Всего благодаря системе видеонаблюдения «Ростелекома» было получено более 2,8 млн часов трансляций.

Проведение государственной аттестации контролировали 1818 федеральных и 8268 региональных онлайн-наблюдателей. Впервые следить за ходом экзаменов помогал искусственный интеллект — специально разработанная технология анализа поведения с использованием нейросети. Решение «Ростелекома» в режиме реального времени выявляло подозрительную активность на экзаменах. В онлайн-режиме искусственный интеллект одновременно «просматривал» видеопоток из 146 аудиторий, а в офлайн — архивные видео. Для сравнения: один наблюдатель способен следить максимум за четырьмя аудиториями одновременно. За весь период проведения ЕГЭ нейросеть обработала 161,28 тыс. часов видеозаписей из 23,5 тыс. аудиторий (около 2100 аудиторий за один экзаменационный день).

Техническую поддержку портала видеонаблюдения и его защиту от DDoS-атак обеспечивала операторская площадка «Ростелеком Контакт-центр» в Челябинске. Во время проведения экзаменов было зафиксировано несколько незначительных DDoS-атак мощностью до 10 Мбит/с, которые не повлияли на работоспособность портала видеонаблюдения. Общее время трансляции на портале smotriege.ru в период проведения экзаменов в 2020 г. составило 15 дней.

Для поддержки пользователей портала «Ростелеком» организовал бесплатную горячую линию в коде 8-800, на которую поступило 10 262 звонка. Среднее время ожидания ответа оператора по телефону составило 13 секунд, разговора с оператором — 8 минут 7 секунд. По электронной почте поступило 2 295 обращений, на запросы операторы отвечали в течение восьми минут.

Система видеонаблюдения «Ростелекома» для ЕГЭ организована на базе защищенных оптических каналов связи. Все видеозаписи Единого государственного экзамена хранятся в центрах обработки данных «Ростелекома» в зависимости от требований региональных контрактов. Максимальный срок хранения — до 1 марта 2021 г.

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