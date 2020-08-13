«Яндекс.Облако» предоставило RightConf платформу для размещения сервисов Zoom в России

«Яндекс.Облако» и компания RightConf – единственный официальный представитель сервиса Zoom в России – начали совместно предоставлять услуги корпоративным клиентам. Теперь компании, которые приобретают лицензию у компании RightConf для использования Zoom, также могут выбрать размещение серверов на платформе «Яндекс.Облака». В таком случае весь трафик пользователей будет обрабатываться в России, что повысит безопасность и качество связи.

Сейчас Zoom работает через сервера расположенные в Европе, и максимальное качество видео не превышает 640x360 точек. На серверах Zoom в «Яндекс.Облаке» доступно HD-качество изображения, то есть минимум 1280х720 точек, с возможностью повышения разрешения до 1920х1080. При запуске Zoom на платформе «Яндекс.Облака» время обмена информацией с сервером для российских пользователей уменьшится в 5-7 раз, соответственно вырастет качество связи, станет меньше искажений и задержек звука и видео.

Платформа «Яндекс.Облако» соответствует требованиям российских и международных правил по защите и безопасности информации. Это открывает возможность использования Zoom компаниям, для которых действовали внутренние и внешние ограничения на использование приложения.

Также в «Яндекс.Облаке» компании получат расширенные возможности хранения и управления архивами конференций, мониторинг загрузки ресурсов приложения Zoom и облачных ресурсов.

«После карантина многие компании полностью пересмотрели свои подходы к организации работы команд. Офисы окончательно перестали быть главным местом коммуникаций и спрос на инструменты удаленного взаимодействия продолжает расти. Мы предлагаем компаниям в России повысить качество работы Zoom – одного из самых популярных приложений для видеоконференций, сделать его более удобным, надежным и безопасным», – отметил Олег Коверзнев, операционный директор «Яндекс.Облака»

«Zoom стремительно завоевывает доверие компаний, которым нужны инструменты удаленной работы высокого качества. При выборе облачного провайдера мы ориентировались на доступность цен, уровень технологического развития платформы и надежность. "Яндекс.Облако" полностью соответствует критериям, которые важны для нас», – сказал Андрей Петренко, генеральный директор RightConf.