Резидент «Сколково» совместно с жителями Тамбова оцифрует миллион записей актов гражданского состояния

Компания «Биорг», резидент Фонда «Сколково» и разработчик интеллектуальных систем на базе нейронных сетей и машинного обучения, всего за две недели оцифровала 250 тыс. записей актов гражданского состояния (АГС) для Тамбовской области. Это в несколько раз больше, чем планировалось сделать в первый месяц работы.

По условиям контракта «Биорг» переводит в электронный вид 1 млн записей с 1926 по 1999 гг. Ускорить темп реализации проекта удалось благодаря краудсорсинговому сервису компании, интегрированному в решение Beorg Smart Vision. Более 500 жителей Тамбовской области принимают участие в оцифровке данных своего края и получают при этом дополнительный заработок.

В рамках проекта более 500 тамбовчан смогли присоединиться к операторскому пулу «Биорг» и, благодаря технологиям на основе искусственного интеллекта в области обработки кадровой документации, в течение трех дней официально трудоустроиться. Перед началом работ они прошли онлайн-обучение на платформе Beorg Smart Vision (видео, текст, живое общение) и успешно сдали тесты.

Особое внимание команда «Биорг» уделяет качеству ввода. Так как часть актовых книг велась от руки еще в 20-е годы прошлого века, некоторые из них находятся в ветхом состоянии. В несколько раз сократить время на ретроконвертацию при неизменном качестве на уровне 99% позволяет конвейерный способ работы операторов: одни вводят только фрагменты с тем заданием, которое для них понятнее и проще (дату, адрес, фамилию или пр.), другие верифицируют полную запись АГС.

Перевод данных в электронный вид направлен на формирование Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). В него в конце 2020 г. будут конвертированы более 500 млн записей по всей стране. ЕГР ЗАГС, в свою очередь, станет основой федерального информационного регистра основных сведений о населении России.