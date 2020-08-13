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«ОБИТ» обновил услугу «ИТ-аутсорсинг»

Бизнес Интеграция
, Текст: Эльяс Касми

Оператор-интегратор «ОБИТ» представил новую версию услуги «ИТ-аутсорсинг» для малого, среднего и крупного бизнеса. Обновленный формат позволяет определять индивидуальный перечень услуг ИТ-аутсорсинга под задачи клиента и дает возможность полностью отказаться от штатных системных администраторов или привлечь ИТ-экспертов в помощь существующей команде.

Услуга ИТ-поддержки появилась в портфеле «ОБИТ» три года назад. Тогда корпоративные клиенты получили возможность передать обслуживание компьютерного и сетевого оборудования специалистам «ОБИТ». Накопленный опыт и исследование актуальных потребностей компаний различного масштаба и сфер деятельности по развитию ИТ-инфраструктуры легли в основу новой модели ИТ-аутсорсинга, которая отличается гибкостью и прозрачностью.

Обновленный «ИТ-аутсорсинг» от «ОБИТ» предполагает различные варианты сотрудничества:

Абонентское обслуживание, при котором клиент – от индивидуального предпринимателя до крупной сетевой компании – передает управление ИТ-инфраструктурой надёжному поставщику за ежемесячную плату.

Проектное сотрудничество для решения задач, требующих участия ИТ-специалистов различного профиля, в том числе с узкой экспертизой и международными сертификатами.

Разовые работы – от настройки оборудования и программного обеспечения до перевода офиса на удалённый режим работы и внедрение решений по виртуализации ИТ-инфраструктуры.

Индивидуальные решения под задачи конкретного бизнеса, в том числе обслуживание 24/7 для предотвращения и устранения аварий и технических сбоев, организация «прямой линии» для оперативной технической поддержки сотрудников, удалённое обслуживание и другое.

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