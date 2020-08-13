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«Кредит Европа Банк» перевел веб-сайт, онлайн- и мобильный банкинг под защиту PT Application Firewall

Безопасность Интеграция Внедрения ИТ в банках
, Текст: Эльяс Касми

«Кредит Европа Банк» усилил безопасность своих веб-ресурсов с помощью WAF (web application firewall) компании Positive Technologies. Под защиту PT Application Firewall банк перевел несколько десятков приложений. В среднем за месяц с помощью WAF «Кредит Европа Банк» выявляет около 8500 событий безопасности высокой степени риска (по собственной шкале PT AF), около 3000 — средней и 10 000 низкой степени риска.

«Кредит Европа Банк» использует межсетевой экран уровня веб-приложений PT Application Firewall для превентивной защиты нескольких десятков своих веб-ресурсов: официальный сайт www.crediteurope.ru, интернет- и мобильные банки для физических и юридических лиц, различные лендинговые страницы и другие информационные ресурсы. В настоящее время PT Application Firewall удалось выявить и заблокировать такие попытки атак, как сбор информации о внутренней конфигурации веб-ресурса, внедрение SQL-кода, XSS (внедрение в выдаваемую веб-системой страницу вредоносного кода, который будет выполнен на компьютере пользователя при открытии им этой страницы и взаимодействии кода с веб-сервером злоумышленника), а также попытки подбора паролей и использования различных сканеров для поиска уязвимостей в веб-приложениях. В среднем за месяц WAF выявляет около 8500 событий безопасности высокой степени риска (по собственной шкале PT AF), около 3000 — средней и 10 000 низкой степени риска.

Партнером по внедрению стала компания «ДиалогНаука». Решение было развернуто в режиме обратного прокси-сервера — когда межсетевой экран блокирует аномальные запросы, направленные на приложения. Благодаря разнообразию защитных механизмов, поддержке различных режимов работы и схем реализации PT Application Firewall гибко встроился в инфраструктуру банка, не нарушая существующих бизнес-процессов, и обеспечивает непрерывную работу приложений. В дальнейших планах последовательное подключение к WAF всех остальных приложений банка.

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