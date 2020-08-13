«Инфосистемы Джет» построила современный дата-центр для «Русагро»

Специалисты ИТ-компании «Инфосистемы Джет» спроектировали и внедрили защищенный контейнерный ЦОД для Группы Компаний «Русагро», который объединил 12 площадок (включая 3 завода) в Приморье. Благодаря новому многоцелевому ИТ-комплексу комбинат сможет сократить операционные затраты и тем самым предоставить конечному потребителю более качественную продукцию.

Группа Компаний «Русагро» активно внедряет инновационные технологии как с точки зрения оборудования, так и с точки зрения бизнес-практик. В рамках цифровизации технологических процессов на предприятии специалисты Центра сетевых решений «Инфосистемы Джет» предложили построить контейнерный ЦОД, который обладает рядом преимуществ: не требует капитальной строительной подготовки (усиления перекрытий и переноса инженерных коммуникаций), освобождает пространство (около 40 кв.м.) под нужды компании и может быть смонтирован максимально быстро. Помимо этого, существует возможность последующей транспортировки дата-центра на другие объекты.

Новый центр обработки данных площадью 50 квадратных метров (вмещающий 11 серверных и сетевых стоек) оснастили системами бесперебойного электроснабжения и кондиционирования по схеме резервирования «N+1» и обеспечили оптимальные климатические условия внутри помещения с температурой 18-24°С и влажностью 30-50%. Все инженерные и вычислительные системы масштабируемы и выполнены с максимальным уровнем отказоустойчивости для предотвращения возможных сбоев.

В состав инженерной инфраструктуры построенного КЦОД вошли системы контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, газового пожаротушения, автоматизированного мониторинга и СКС (структурированные кабельные системы) – все самое передовое и необходимое. Весь ИТ-комплекс рассчитан на круглогодичную работу в режиме 24/7.