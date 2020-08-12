Выделенные серверы REG.RU теперь с процессорами Intel Xeon W-серии

Хостинг-провайдер REG.RU одним из первых на российском рынке открыл клиентам всю линейку процессоров Intel Xeon W для Dedicated-серверов. Это новое решение, которое отличается высокой тактовой частотой, большим количеством мощных ядер и демократичной ценой. Устройства подойдут для задач, где предполагается высокая нагрузка на процессор.

При заказе выделенных серверов в REG.RU теперь можно выбрать процессоры Intel Xeon W-2255, W-2265, W-2275 или W-2295 на 10, 12, 14 и 18 ядер с тактовой частотой до 4,80 ГГц.

На сайте REG.RU клиенты могут заказать готовые конфигурации на базе процессоров Intel Xeon W-серии, а по запросу возможно собрать индивидуальную конфигурацию с любыми характеристиками и объёмом оперативной памяти до 512 ГБ. В серверах могут быть установлены как обычные HDD и SSD-диски с интерфейсом SATA, так и более производительные диски SSD NVMe с интерфейсами M.2 или U.2.

Процессоры будут эффективны для работы с базами данных, сайтами на «1C-Битрикс», размещения 1С, а также там, где требуются платные лицензии (например, Windows и MS SQL) за счёт максимальной производительности каждого ядра. Устройства можно использовать для обучения нейросетей или визуализации: рендеринга, работы с CAD, 3D-моделирования и других задач, где необходима высокая тактовая частота и большое количество ядер.

«С каждым годом для выполнения многих задач нужны всё более мощные процессоры, поэтому мы предлагаем клиентам современные и производительные решения. REG.RU предоставляет большинство конфигураций Intel Xeon W, и представители бизнеса и других сфер смогут выбрать наиболее подходящую по характеристикам, а также цене инфраструктуру», — комментирует Алексей Королюк, генеральный директор хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в национальных зонах .RU и .РФ). Компания обслуживает более 3300000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU расположены в 30 городах России и СНГ.