«TUI Россия» перешла на цифровую CRM на базе Dynamics 365 online

Туристическая компания «TUI Россия» объявила о том, что повышает качество обслуживания и развивает рыночную модель вместе с новой корпоративной CRM-системой на базе платформы Microsoft Dynamics 365 online. CRM-система, разработанная совместно с компанией GMCS, является для «TUI Россия» одним из антикризисных инструментов управления.

Новая CRM-система обеспечивает поддержку процессов продаж и обслуживания в собственных офисах продаж, контакт-центре, на сайте «TUI Россия» и круглосуточной службе поддержки TUI24. Ее использование позволит улучшить лояльность и удовлетворенность клиентов (индексы NPS и CSI) благодаря персонализации клиентского опыта, сокращению сроков обслуживания, широким аналитическим возможностям Microsoft Dynamics 365.

«Стратегия развития TUI Россия направлена на создание индивидуального подхода к каждому туристу, именно поэтому мы приняли решение о переходе на новую CRM. Реализация проекта позволила пересмотреть и оптимизировать бизнес-процессы, в диалоге с различными подразделениями продумать, как можно усовершенствовать клиентские сервисы. С помощью цифровой бизнес-платформы Microsoft Dynamics 365 мы продолжим превращать мечты миллионов туристов в незабываемый отдых», – сказала Алсу Юдина, и.о. директора по маркетингу «TUI Россия».

Гибкие инструменты CRM-модуля Dynamics 365 позволяют строить и управлять воронкой продаж, вести сквозной контроль исполнения планов продаж, отслеживать эффективность работы как собственной розничной сети, так и агентов, вплоть до конкретного менеджера.

Омниканальность обеспечена благодаря интеграции CRM с основными каналами продаж (офисы продаж, сайт, контакт-центр, соцсети, система рассылок). Собираемая и обрабатываемая из нескольких источников данных информация, включая единый профиль клиента (ЕПК), в котором хранится история путешествий и обращений, используется для формирования оптимального предложения клиенту на основе более глубокого понимания его предпочтений.

Обеспечена возможность автоматического получения отчетности из Dynamics 365 и ее анализа средствами Power BI, что позволит специалистам «TUI Россия» не только иметь доступ к актуальным данным из любой точки мира из защищенного облака, но и совместно использовать данные.

В рамках развития планируется расширить интеграцию CRM-системы с внешними системами, обеспечить возможность динамических продаж дополнительных услуг, а в 2021 г. – доработать систему для масштабирования на франчайзинговую сеть и использования на других рынках.

«Мы высоко ценим сотрудничество с одним из старейших туристических брендов в мире, который демонстрирует современный подход к организации обслуживания клиентов. Решение на базе облачной платформы Microsoft Dynamics 365 обеспечивает использование лучших цифровых практик, позволяет гибко и оперативно решать бизнес-задачи "TUI Россия" с меньшими издержками. Одной из важных и сложных задач стала сквозная интеграция CRM-системы с многочисленными системами и сервисами, используемыми в "TUI Россия"», – отметила Елена Мосяж, бизнес-директор компании GMCS.