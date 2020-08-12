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M1Cloud представил сервис Hybrid Infrastructure для крупного и среднего бизнеса

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Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group представил сервис по созданию гибридной ИТ-инфраструктуры для средних и крупных предприятий с определением правильного баланса между собственной инфраструктурой и облачной средой, используя расчет совокупной стоимости владения вычислительными ресурсами.

Hybrid Infrastructure компании M1Cloud позволяет сбалансировать управление виртуальными машинами и собственной инфраструктурой для переноса не только второстепенных ИТ-сред, но и продуктивных, которые отвечают за критичные бизнес-процессы. Встроенный сервис Automate дает возможность самостоятельно гибко настраивать использование вычислительных ресурсов в период пиковых нагрузок и права доступа для обеспечения безопасности данных.

«Для российских компаний, у которых ИТ-инфраструктура формировалась стихийно в течение многих лет, гибридная модель ИТ является оптимальной, потому что базируется на связанности информационных систем, в том числе в различных локациях, а также обеспечивает безопасное перемещение данных между ними. В I квартале количество запросов на гибридную инфраструктуру выросло более чем на 20%. Это говорит о том, что во время изоляции многие компании переосмыслили свои ИТ-стратегии, смогли оценить потенциал облачных технологий и теперь работают над созданием надежного фундамента», – сказал Евгений Горохов, исполнительный директор M1Cloud (Stack Group).

В целом гибридная модель ИТ снижает риски, связанные с доступностью сервисов компании для конечных потребителей, временем простоев, а также обеспечивает масштабируемость вычислительных мощностей в соответствии с потребностями бизнеса, при этом способствует сохранению маневренности бизнеса, перераспределяя расходы из капитальных в операционные.

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