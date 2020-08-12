«ЭК Восток» оптимизировал работу с помощью М2М-платформы «Центр 2М»

«Центр 2М», российский информационный оператор, завершил пилотный проект по предоставлению услуг связи М2М для энергосбытовой компании «Восток», обеспечивающей электроэнергией свыше 1 млн. физических лиц и почти 30 тыс. юридических лиц. С мая 2019 г. в представительства компании в УрФО были поставлены сим-карты для установки в «умные» устройства, служебный и специализированный автотранспорт, а также в другие удаленные и подвижные цифровые объекты заказчика.

Для управления большим количеством «умных» устройств с помощью сим-карт, работающих в стандартах мобильной связи 2G, 3G, 4G на всей территории России, специалисты «Центр 2М» предложили АО «ЭК Восток» М2М-платформу – решение для интеллектуального контроля подключениями нового поколения. Разработка является неотъемлемым элементом цифровизации производственных процессов. Она представляет собой платформу управления и обработки данных, полученных от «умных» устройств (датчиков, сенсоров), которые передают их в различные прикладные информационные системы. Технология преимущественно работает по беспроводным радио-протоколам сетей мобильной связи, однако может также поддерживать устройства семейства LPWAN (LoRa и другие).

М2М-платформа позволяет упростить и автоматизировать работу с большим количеством устройств, их учет, геораспределение и контроль загрузки, минимизируя вероятность ошибки в результате человеческого фактора, а также обеспечивает безотказность работы sim-карт и наилучший сигнал в каждый момент времени. Также разработаны, протестированы и успешно внедрены эффективные автоматические процедуры предотвращения несанкционированного использования сим-карт, что гарантирует минимизацию нецелевых финансовых затрат у юридических лиц — абонентов «Центр 2М».