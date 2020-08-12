Новое в СХД
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

Автоматизация регионального перечня услуг и работ. Практика Республики Крым

Интеграция Внедрения
, Текст: Эльяс Касми

С 2019 г. экспорт регионального перечня услуг и работ Республики Крым в ГИИС «Электронный бюджет» для дальнейшей публикации на Едином портале бюджетной системы России (ЕБПС РФ) осуществляется с помощью программного комплекса «Перечни услуг и работ». Это web-подсистема финансового учета Министерства финансов Республики Крым. Она функционирует на единой платформе с системами планирования и исполнения бюджета Крыма, использует единые с ними справочники.

Внедрение ПК «Перечни услуг и работ» проводилось в 2019 г. сотрудниками подразделения НПО «Криста» в Симферополе. На первом этапе осуществлялись обработка первичной информации региона и наполнение ею базы данных комплекса. Затем сформированный и утверждённый региональный перечень экспортировался в ГИИС «Электронный бюджет».

Представители ГРБС совместно со специалистами НПО «Криста» в офлайн-режиме провели следующую работу: выполнили корректировку справочников путем изменения, слияния и даже удаления записей; составили новые реестровые записи, сохранив первоначальный смысл и соблюдя требования отражения информации в электронном бюджете; импортировали из электронного бюджета справочники ОКВЭД и ОКПД; заполнили справочники «Характеристика содержания», «Характеристика условия», «Категория потребителей».

krym.jpg

Автоматизация регионального перечня услуг и работ. Практика Республики Крым

В результате публикации регионального перечня услуг и работ на ЕБПС РФ их поставщики получили возможность самостоятельно найти необходимую корректную запись для реализации государственного (муниципального) задания.

Не обошлось и без сложностей: произошла путаница в реестровом номере записи, т. к. в ГИИС «Электронный бюджет» нумерация субъекта отличается от той, что отражена в учете налоговой инспекции, Поэтому в блок «Региональный перечень» была добавлена колонка (графа) «Реестровый номер, сгенерированый в ГИИС «Электронный бюджет», что обеспечило клиентам возможность в дальнейшем избежать путаницы.

Внедрение ПК «Перечни услуг и работ» в Республике Крым является одной из лучших практик обеспечения финансовых органов Российской Федерации инструментом автоматизированной поддержки формирования и ведения региональных перечней услуг и работ.

Другие материалы рубрики

В России начали производить энергонезависимую память нового поколения

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября

Сбербанк ищет ЦОД, который приютит 100 серверных стоек за деньги и будет держать наготове еще 600 мест бесплатно

Минтруд объяснил, как правильно отправлять работников на «удаленку»

История, преимущества и недостатки ОС FreeBSD для виртуальных серверов

МИД закупает российские антивирусы для своих ПК на Windows XP, Linux и macOS

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

HP Neverstop Laser: чем выгодны принтеры без картриджей

Выбираем телевизор для дачи: 8 моделей до 40 000 рублей

Обзор серии Dell Latitude 9510: новые ноутбуки для бизнеса

Пандемия доказала потребность бизнеса в ускорении цифровой трансформации

Показать еще

Наука

Жуки-операторы снимают видео со своей перспективы

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Новые транзисторы работают вопреки основным законам

Новая жидкометаллическая батарея будет лучше литий-ионной
Показать еще
Чем российскому бизнесу помогут выделенные LTE/5G-сети Чем российскому бизнесу помогут выделенные LTE/5G-сети Унифицированные коммуникации стали основой большинства бизнес-процессов Унифицированные коммуникации стали основой большинства бизнес-процессов