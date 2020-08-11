Новое в СХД
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

Совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома» внедряет первую в России универсальную платформу геоаналитики

Интеграция Внедрения
, Текст: Эльяс Касми

Компания «Платформа больших данных», созданная весной 2020 г. банком ВТБ и компанией «Ростелеком», разработала и внедряет первую в России универсальную геоплатформу на основе анализа обезличенных данных с применением методов автоматического машинного обучения (Auto ML). Она позволяет прогнозировать спрос, потоки клиентов и другие факторы для принятия решений о расположении торговой точки, офисов, рекламных объектов, а также оценить инвестиционную привлекательность зданий и земельных участков.

Продукты геоплатформы для оценки и прогноза потока покупателей и размещения таргетированной рекламы уже тестируют российская торговая сеть «Магнит» и оператор наружной рекламы в России Russ Outdoor.

«Геоплатформа уже доступна в 50 крупнейших городах России. С ее помощью мы можем дать оценку локаций площадью 500 на 500 метров. Геоплатформа сопоставит 170 слоев обезличенных данных из банковской сферы, телекома и digital-сервисов и предложит оптимальную площадку, например, для новой парикмахерской, рекламного билборда для узкоспециализированной аудитории или строительства жилого комплекса», — сказал глава совета директоров «Платформы больших данных», заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

Собранные в единую геосетку данные позволяют использовать методы автоматического машинного обучения — Аuto ML, что ускоряет вывод продуктов на рынок. Технологии могут быть адаптированы под конкретные задачи той или иной компании всего за неделю.

«Технологии геоплатформы ВТБ и “Ростелекома” могут быть полезны совершенно разным компаниям: от ретейла и производителей продуктов питания и бытовой химии, фитнес-центров до банков, страховых компаний, девелоперов и логистических компаний», — отметил член совета директоров «Платформы больших данных», вице-президент по развитию бизнеса «Ростелекома» Александр Айвазов.



Другие материалы рубрики

Минтруд объяснил, как правильно отправлять работников на «удаленку»

История, преимущества и недостатки ОС FreeBSD для виртуальных серверов

МИД закупает российские антивирусы для своих ПК на Windows XP, Linux и macOS

США разгромили производство процессоров Huawei Kirin

Половина смартфонов в мире полностью беззащитна всего из-за одного чипа Qualcomm

CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Выбираем телевизор для дачи: 8 моделей до 40 000 рублей

Обзор серии Dell Latitude 9510: новые ноутбуки для бизнеса

Пандемия доказала потребность бизнеса в ускорении цифровой трансформации

У кого больше: лучшие смартфоны с камерами 64 Мп и 108 Мп

Показать еще

Наука

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Новые транзисторы работают вопреки основным законам

Новая жидкометаллическая батарея будет лучше литий-ионной

Кардиостимуляторы зарядятся фотонной энергией
Показать еще
Чем российскому бизнесу помогут выделенные LTE/5G-сети Чем российскому бизнесу помогут выделенные LTE/5G-сети Унифицированные коммуникации стали основой большинства бизнес-процессов Унифицированные коммуникации стали основой большинства бизнес-процессов