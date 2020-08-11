Solar JSOC и R-Vision расширяют возможности по реагированию на инциденты

«Ростелеком-Солар» и R-Vision запускают услугу по автоматизации реагирования на инциденты на стороне заказчиков. Совместное решение на базе платформы R-Vision IRP (Incident Response Platform) прорабатывалось больше года и сегодня доступно клиентам центра мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC. В отличие от других подобных предложений, сервис предоставляет обширный набор готовых динамически обновляемых сценариев реагирования с разделением зон ответственности. Таким образом, реагирование становится более оперативным и эффективным.

В 90% случаев клиенты центров мониторинга и реагирования на киберугрозы предпочитают осуществлять техническое противодействие компьютерным атакам самостоятельно, силами служб ИБ и ИТ организации. Скорость и слаженность их работы критически важна для предотвращения ущерба от действий киберпреступника – наравне с оперативностью и точностью детектирования атаки. IRP-сервис от Solar JSOC помогает заказчикам упростить и сократить цикл реагирования в компании, а также минимизировать нагрузку на ИБ-специалистов за счет автоматизации ряда задач. Клиент получает готовый инструмент для управления инцидентами из единого окна с возможностью сквозного контроля за действиями как сервис-провайдера, так и внутренней ИБ-службы. Появляется возможность видеть в реальном времени: необходимые этапы реагирования с распределением ролей ответственных, статусы и сроки выполнения каждого из этапов.

Подключение к сервису происходит в течение 2-4 недель. В результате в распоряжении клиента оказывается обширная база регулярно обновляемых сценариев реагирования на инциденты (плейбуков) от экспертов Solar JSOC. При этом благодаря максимально подробной и понятной инструкции реализовать процессы реагирования смогут даже специалисты, не имеющие глубоких профильных знаний в информационной безопасности. За счет этого снижается влияние человеческого фактора.

Для реализации нового сервиса R-Vision IRP была оснащена дополнительными возможностями, а также были адаптированы внутренние процессы Solar JSOC. Специалисты «Ростелеком-Солар» и R-Vision интегрировали платформу в цикл управления инцидентами Solar JSOC и настроили взаимодействие между внутренней IRP сервис-провайдера и клиентской частью на базе R-Vision IRP. Теперь благодаря централизованному управлению сценариями клиенты смогут получать новые плейбуки в день их разработки на стороне Solar JSOC – порядка 20 сценариев в квартал.

Решение может быть предоставлено как в сервисной модели полного цикла (включая аренду лицензий и поддержание работоспособности выделенной под заказчика платформы), так и в гибридном варианте, когда к сервису подключается уже существующая у заказчика платформа R-Vision IRP. Это позволяет клиентам выбрать оптимальный для себя формат бюджетирования и управления стоимостью услуги без жестких ограничений со стороны сервис-провайдера.

На сегодня «Ростелеком-Солар» и R-Vision уже ведут совместные проекты внедрения сервиса IRP для нескольких крупных федеральных компаний из коммерческого и государственного сектора, что позволяет подтвердить эффективность совместного подхода к построению процесса управления инцидентами.