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Холдинг «РЖД» закупит 15 тысяч компьютеров на отечественных процессорах

Бизнес Тендеры Интеграция Электроника Техника
, Текст: Эльяс Касми

Холдинг РЖД закупит 15 тыс. автоматизированных рабочих мест (АРМ) на российских процессорах «Эльбрус» и «Байкал» производства госкорпорации Ростех на общую сумму 1,08 млрд руб. Соответствующий контракт заключили Национальный центр информатизации (входит в Ростех) и «Трансинформ» (филиал ОАО «РЖД»).

В рамках контракта заказчику будут поставлены 1000 компьютеров на базе процессора «Эльбрус» и 14 тыс. машин на базе процессора «Байкал». На ПК предустановлена операционная система на ядре Linux, включенная в реестр отечественного программного обеспечения Минкомсвязи. Система содержит прикладное программное обеспечение, в том числе браузер, текcтовый, графический и табличный редакторы. Оборудование будет использоваться для работы в защищенных сетях в 230 филиалах РЖД по всей стране.

Пользователями новых АРМов будут специалисты информационно-вычислительных центров, дирекций вокзалов, связи, тяги, здравоохранения, управления движением, ремонта тягового подвижного состава, эксплуатации зданий и сооружений, капитального строительства, управления телекоммуникационными ресурсами, административно-хозяйственных центров и т. д.

«Это первая в истории России крупная поставка отечественных компьютеров в интересах компании с госучастием. Железные дороги входят в число объектов критической инфраструктуры, где необходимо обеспечивать высокий уровень кибербезопасности. Использование российского телекоммуникационного оборудования позволит гарантировать отсутствие незадокументированных функций и обеспечит информационную безопасность системы, – отметил индустриальный директор радиоэлектронного комплекса госкорпорации Ростех Сергей Сахненко.

Впервые планах РЖД по закупке компьютеров на базе отечественного железа, как сообщал CNews, стало известно в конце апреля 2020 г.



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