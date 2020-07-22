ВТБ ускорит процессы бизнес-анализа

Банк ВТБ завершил первый этап внедрения системы Data Governance, что позволит ускорить процессы бизнес-анализа и последующей разработки на его основе.

Новая система позволит более эффективно классифицировать данные банка и централизованно ими управлять. Аналитики, data scientists, ИТ-специалисты и другие сотрудники банка смогут быстрее проверять качество и надежность корпоративных данных.

Банк получит возможность ускорить сегментирование клиентских данных, разрабатывать более персонализированные предложения, развивать партнерскую экосистему и быстрее выводить новые продукты и услуги на рынок. Также новая система позволит сократить сроки подготовки отчетов ВТБ для регуляторных органов.

Система Data Governance включает в себя три модуля управления данными.

Первый модуль – бизнес-глоссарий или каталог бизнес-терминов, единых для всего банка. За первые девять месяцев проекта в бизнес-глоссарий было загружено описание более 3700 терминов. В дальнейшем планируется добавлять более 1500 атрибутов в год.

Второй модуль – каталог метаданных, данные о самих данных. Решение визуализирует жизненный цикл данных: показывает, где они были созданы, куда перемещены, в каких системах хранятся. Используя каталог, теперь можно быстрее обновлять ИТ-системы и анализировать данные. Каталог уже подключен к 16 системам-источникам и в него загружено более 66 тыс. таблиц. В дальнейшем эти показатели планируется увеличивать.

Третий модуль – модуль обеспечения качества данных. Он поможет специалистам ВТБ получать более точные данные для отчетов и аналитики.

Проект был реализован совместно с компанией DIS Group. Все модули реализованы на базе инструментов Informatica.

«В рамках реализации стратегии цифровой трансформации ВТБ нам было важно наладить единый процесс работы с данными. Внедрение новой системы организации данных позволит ускорить не только бизнес-процессы внутри банка, но и наши клиенты быстрее увидят изменения в качестве предоставляемых услуг и сервисов», – отметил заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.