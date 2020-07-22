Технологии «Ростелекома» в Северной Осетии будут оповещать население о ЧС

Специалисты «Ростелекома» приступили к очередному этапу работ по дооснащению комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Республики Северная Осетия. На нынешнем этапе национальный цифровой провайдер произведет монтаж оборудования, предназначенного для перехвата сигналов основных федеральных теле- и радиоканалов и трансляции в их эфире на региональном уровне сообщений для населения. Пуско-наладочные работы пройдут в Беслане, Дигоре, Эльхотово, а также во Владикавказе и в зоне Транскавказской автомагистрали.

«В настоящее время мы развиваем систему экстренного оповещения населения и работаем над дооснащением нескольких пунктов управления муниципального и регионального уровня. Модернизация поможет существенно повысить оперативность реагирования в случаях необходимости защиты населения, а также снизить людские потери и ущерб, повысит эффективность принимаемых мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», – рассказал Андрей Попов, заместитель директора Северо-Осетинского ПАО «Ростелеком», директор по прикладным проектам.

Работы на территории республики в рамках госконтракта стартовали в начале 2020 г. и завершатся по плану в сентябре 2021 г.

«Система обладает разнообразными функциями прогнозирования и развития чрезвычайных ситуаций. С ее помощью мы получаем своевременную информацию о критическом уровне поднятия воды в реках, обработанные данные с метеостанций, а в случае необходимости информируем население об эвакуации. То есть, система позволяет полностью избежать тяжелых последствий при природных катастрофах или помогает минимизировать их. Это гарантированное доведение до каждого человека, находящегося на опасной территории, жизненно важной информации», – отметил Михаил Колиев, начальник Центра обеспечения деятельности по защите населения и территории Республики Северная Осетия от ЧС.