Microsoft рассказала о новых технологических инструментах для партнерских решений

Microsoft объявила о развитии технологий для поддержки своей партнерской экосистемы. Обновленные решения предоставят партнерам эффективные инструменты для содействия цифровой трансформации различных отраслей бизнеса в изменяющихся условиях.

«Наша партнерская экосистема является движущей силой цифровых преобразований во всем мире, – сказала в своем блоге корпоративный вице-президент по работе с партнерами корпорации Microsoft Гавриелла Шустер. – Каждый год мы слышим многочисленные истории успеха заказчиков со всего мира из различных индустрий, которые состоялись благодаря инновациям, преданности делу и сервису наших партнеров. Но за прошедший год, и особенно за последние несколько месяцев, мы воочию убедились, что именно предлагает наше партнерское сообщество в кардинально меняющемся мире, – это неограниченный потенциал. Потенциал для адаптации, инноваций и достижения большего».

Microsoft продолжит создавать инновационные возможности для партнеров содействовать развитию бизнеса клиентов в условиях меняющейся рабочей среды.

Усовершенствования решения Azure Lighthouse, которые были разработаны на базе обратной связи от клиентов, добавляют поддержку многофакторной аутентификации и управления привилегированным доступом (Privileged Identity Management, PIM).

Два новых пособия, призванных помочь партнерам строить эффективные облачные экосистемы: сборник Microsoft Azure Center of Excellence, который рассказывает партнерам о том, как масштабировать ориентированную на Azure практику, и сборник App Innovation Practice Development, в котором описывается потребительский спрос на облачные приложения и то, как партнеры могут добиться успеха с помощью технологий Microsoft.

Два новых пакета услуг для Lenovo Managed Services предназначены для оказания помощи малому и среднему бизнесу, чтобы обеспечивать поддержку производительности, безопасности и эффективности программного обеспечения Microsoft.

Power Platform и Dynamics 365 поддерживают возвращение на рабочие места, обеспечивая критически важные потребности цифровой инфраструктуры.

Новые решения Power Platform могут помочь обеспечить безопасное возвращение сотрудников на рабочие места. Инструменты Location Readiness, Employee Health and Safety Management, Workplace Care Management и Location Management дают возможность постоянно отслеживать условия работы персонала и реагировать на их изменения в случае необходимости. Партнеры играют решающую роль в предоставлении этих решений клиентам.

Инновации в приложениях Dynamics 365, в том числе Customer Voice, Connected Store и Fraud Protection нацелены на то, чтобы помочь клиентам пережить текущий кризис, а также на обеспечить их гибкость и устойчивость к внешним воздействиям в будущем. Эти новые возможности помогут ускорить переход к цифровым продажам, понять и удовлетворить потребности клиентов, одновременно создавая цифровой фундамент для будущих достижений.

Azure продолжает помогать компаниям ускорить переход в облако и развивать его использование.

Azure Stack HCI, новейший продукт в портфеле гибридных технологий Microsoft, который в настоящее время находится на публичном предварительном тестировании, обеспечивает новые возможности для центров обработки данных заказчиков. По мере того, как клиенты все чаще перемещают рабочую нагрузку в облако, чтобы сэкономить деньги, повысить эффективность и внедрить инновации, Microsoft стремится предоставить им больший выбор и лучшие решения для удовлетворения их потребностей в гибридных технологиях. Среди ключевых партнеров, уже поставляющих решения Azure Stack HCI, – Dell EMC, HPE и Lenovo.

Усовершенствования Azure Migrate позволяют клиентам реагировать на быстро меняющиеся условия в максимально короткие сроки, за счет более детальной оценки ЦОД, обеспечения миграции серверов и добавления возможной модернизации приложений путём их контейнеризации. Помимо этого, внедряется поддержка оценки решений Azure VMware.

Microsoft 365 и Microsoft Teams предоставляют новые решения для организации рабочих мест с функциями совместной работы и с корпоративным уровнем защиты.

Teams предоставляет партнерам и разработчикам Microsoft новые возможности для расширения функционала встреч с помощью сторонних приложений и сервисов, которые могут сделать собрания более интерактивными и эффективными.

Новые возможности Teams для сотрудников «первой линии» позволят им взаимодействовать с информацией, приложениями и коллегами, обеспечивая при этом организационную гибкость. Новая функция "Сообщества" предоставляет доступ к объявлениям Yammer, обновлениям, обсуждениям и событиям непосредственно из Teams; Walkie Talkie, который теперь доступен для публичного предварительного тестирования, обеспечивает безопасную голосовую связь через облако (push-to-talk) превращая устройства в рацию; новые функции также упрощают планирование смен и публикацию задач для менеджеров первой линии.

Усовершенствования Power Platform в Teams делают решение еще более мощным центром для обеспечения эффективной командной работы и функционирования бизнес-процессов. Microsoft Dataflex, реляционная база данных, теперь доступна в Teams без дополнительной платы. Она позволяет клиентам создавать, развертывать и управлять приложениями и чат-ботами с помощьюPower Apps и Power Virtual Agent, не выходя из Teams. Эти функции помогут быстро реагировать на меняющиеся бизнес-потребности и создавать клиентские решения в рамках приложения для совместной работы.

Universal Print – это новое решение Microsoft 365 для клиентов, которым требуется простая, легкая и безопасная печать при переходе в облако. Услуга открывает множество возможностей для реселлеров и партнеров по продаже оборудования, поскольку клиенты стремятся устанавливать принтеры без необходимости сложной настройки гибридной печати.

Новые возможности по предотвращению потери данных и снижению рисков информационной безопасности в современной удаленной рабочей среде.

Предварительная версия нового решения для предотвращения утечек данных на конечных устройствах Microsoft Endpoint Data Loss Prevention (DLP) расширяет существующие возможности DLP в Microsoft 365, помогая компаниям соответствовать нормативно-правовым требованиям и защищать конфиденциальную информацию на конечных устройствах. Поскольку решение встроено в Windows 10, приложения Office и Microsoft Edge, оно не требует дополнительной установки и обслуживания агентов и его можно быстро развернуть. Оно также интегрируется с существующими DLP в Microsoft Teams, Exchange, SharePoint и OneDrive.

Предварительная версия новых функций для управления рисками и защиты от инсайдеров в Microsoft 365. Новые инструменты позволяют более эффективно выявлять подозрительные операции с данными, обеспечивают интеграцию с другими сервисами ИБ, а также обеспечивают соответствие требованиям безопасности при удаленной работе.

Новые коннекторы в Microsoft Azure Sentinel, которые позволят упростить получение информации о безопасности с помощью ведущих решений партнеров.

Новый режим шифрования Double Key Encryption для Microsoft 365. Double Key Encryption для Microsoft 365 использует два ключа для защиты данных, один из которых находится под контролем клиента, а второй – под управлением Microsoft. Для просмотра данных необходимо иметь доступ к обоим ключам. Поскольку Microsoft может получить доступ только к одному ключу, данные и ключ клиента недоступны для Microsoft, что помогает обеспечить конфиденциальность и безопасность данных.