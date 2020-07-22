Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

«Ланит» займется продажами, внедрением и техподдержкой решений «Аванпост» для управления доступом

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Аванпост» и «Ланит» объявили о заключении партнерского соглашения. Статус Partner Gold даст возможность «Ланит» осуществлять продажи, внедрение и техническую поддержку решений на базе линейки программных продуктов «Аванпост» для управления доступом: Avanpost IDM, PKI, FAM и Web SSO.

Сотрудничество с «Аванпост» позволит «Ланит» значительно улучшить комплексное управление доступом в создаваемых ИТ-решениях: повысить уровень автоматизации в управлении им, значительно ускорить и сделать безошибочным формирование и выполнение заявок на изменение доступа, а также исключить большинство источников ошибок в этой области, которыми могут пользоваться злоумышленники.

Компания «Ланит» ценит и другие преимущества партнерства с «Аванпост»: зрелость, масштабируемость и высокую динамику развития линейки ПО для управления доступом, узнаваемость бренда Аванпост на рынке, проработанность методик внедрения, а также выгодные условия партнерской программы и подтвержденную практикой эффективность взаимодействия с отечественным вендором.

Александр Тронов, директор департамента инфраструктурных решений отделения автоматизации и защиты информационных систем (ОАЗИС) «Ланит», отметил: «Преимущества линейки Аванпост — соответствие потребностям самых крупных российских организаций и возможность заменять западные разработки. Долгое время наш департамент работает в финансовом секторе, где ни одна система не обходится без решения вопросов информационной безопасности, которые зачастую требуют компетенций производителя. В тандеме с компанией Аванпост команда ОАЗИС получит дополнительное конкурентное преимущество».

Олег Губка, директор по развитию «Аванпост», сказал: «Решения «Аванпост» востребованы в крупнейших российских компаниях, предъявляющих крайне высокие требования к информационной безопасности и к продуктам, которые ее обеспечивают. Мы рассчитываем, что наши компетенции в партнерстве с богатой экспертизой и огромным проектным опытом «Ланит» позволят предложить еще большему числу заказчиков реализацию полного спектра услуг по организации управления и контроля прав доступа пользователей на самом высоком уровне».

Другие материалы рубрики

В России начался выпуск первых материнских плат для нового «Байкала». Цена

Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 29 сентября

Минэкономики выступило в защиту ИТ-отрасли, которую обижает ФАС

Сын арестованного президента НКК возглавил компанию

Больше половины российских компаний не знают, что такое CRM

В России начинается производство электроники для умных счетчиков электричества

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Стоит ли покупать PlayStation 4 Pro в 2020 году

Триммер или газонокосилка — что выбрать для дачи?

Лучшие ноутбуки-трансформеры: выбор ZOOM

Лучшие накопительные водонагреватели для квартиры: хиты продаж

Показать еще

Наука

Черные дыры — неисчерпаемый источник энергии

Следующее поколение миниатюрной электроники не за горами

Обнаружен центр тяжести Солнечной системы

Сахарная пудра — особый ингредиент при 3D-печати человеческих сосудов
Показать еще
«Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности «Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live