«Ланит» займется продажами, внедрением и техподдержкой решений «Аванпост» для управления доступом

«Аванпост» и «Ланит» объявили о заключении партнерского соглашения. Статус Partner Gold даст возможность «Ланит» осуществлять продажи, внедрение и техническую поддержку решений на базе линейки программных продуктов «Аванпост» для управления доступом: Avanpost IDM, PKI, FAM и Web SSO.

Сотрудничество с «Аванпост» позволит «Ланит» значительно улучшить комплексное управление доступом в создаваемых ИТ-решениях: повысить уровень автоматизации в управлении им, значительно ускорить и сделать безошибочным формирование и выполнение заявок на изменение доступа, а также исключить большинство источников ошибок в этой области, которыми могут пользоваться злоумышленники.

Компания «Ланит» ценит и другие преимущества партнерства с «Аванпост»: зрелость, масштабируемость и высокую динамику развития линейки ПО для управления доступом, узнаваемость бренда Аванпост на рынке, проработанность методик внедрения, а также выгодные условия партнерской программы и подтвержденную практикой эффективность взаимодействия с отечественным вендором.

Александр Тронов, директор департамента инфраструктурных решений отделения автоматизации и защиты информационных систем (ОАЗИС) «Ланит», отметил: «Преимущества линейки Аванпост — соответствие потребностям самых крупных российских организаций и возможность заменять западные разработки. Долгое время наш департамент работает в финансовом секторе, где ни одна система не обходится без решения вопросов информационной безопасности, которые зачастую требуют компетенций производителя. В тандеме с компанией Аванпост команда ОАЗИС получит дополнительное конкурентное преимущество».

Олег Губка, директор по развитию «Аванпост», сказал: «Решения «Аванпост» востребованы в крупнейших российских компаниях, предъявляющих крайне высокие требования к информационной безопасности и к продуктам, которые ее обеспечивают. Мы рассчитываем, что наши компетенции в партнерстве с богатой экспертизой и огромным проектным опытом «Ланит» позволят предложить еще большему числу заказчиков реализацию полного спектра услуг по организации управления и контроля прав доступа пользователей на самом высоком уровне».