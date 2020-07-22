Kingston представила USB-накопители с шифрованием емкостью 128 ГБ

Kingston Digital, Inc., подразделение по производству флеш-памяти компании Kingston Technology, Inc., расширила свою линейку USB-накопителей с шифрованием моделями емкостью 128ГБ. Новые флешки дополнят ассортимент решений с шифрованием, который удовлетворит потребности любого клиента.

Корпоративные и частные клиенты хорошо знают о необходимости обеспечить конфиденциальность и защиту данных благодаря таким регламентам, как GDPR и CCPA. По мере того, как всё больше людей начинают работать из дома, потребность в защите данных выросла ещё сильнее. Одно только использование USB-накопителей с шифрованием в ежедневном рабочем процессе уже станет важным шагом к обеспечению безопасности данных. Будь то личная, корпоративная или клиентская информация, выбор подходящего диска с шифрованием поможет предотвратить потерю данных и сохранить спокойствие.

DataTraveler Locker+ G3 (DTLPG3) охраняет персональные данные с помощью аппаратного шифрования и пароля, обеспечивая двойной уровень защиты. В качестве дополнительной функции DTLPG3 может быть оснащён облачным резервным копированием. Данные с накопителя будут автоматически сохраняться на сервисах Google Drive, OneDrive (Microsoft), Amazon Cloud Drive, Dropbox или Box. Такая возможность пригодится и в случае, если понадобится доступ к данным в отсутствие физического диска.

DataTraveler Locker+ G3 прост в настройке и использовании, не требует установки специальных приложений: всё необходимое программное обеспечение и средства безопасности уже встроены. Диск работает с операционными системами Windows и Mac, что открывает доступ к данным практически с любого устройства без необходимости устанавливать дополнительные программы на каждый используемый компьютер.

Флеш-накопитель Kingston DataTraveler Vault Privacy 3.0 (DTVP 3.0) обеспечивает доступную защиту бизнес-уровня благодаря аппаратному 256-битному AES-шифрованию в режиме XTS. Диск также оснащён режимом доступа только для чтения, чтобы избежать потенциального риска записи на него вредоносных программ. Организации могут кастомизировать DTVP 3.0 под свои внутренние корпоративные требования к ИТ. Среди таких возможностей — кобрендинг, присвоение серийных номеров, количество попыток ввода пароля, минимальная длина пароля и индивидуальные идентификаторы продукта для интеграции со стандартным программным обеспечением для управления конечными точками (белый список).

«Важность безопасности переносимых данных растёт с увеличением числа людей, работающих дома. Компания Kingston рада вновь расширить линейку USB-решений с шифрованием, чтобы помочь пользователям контролировать безопасность данных, — сказал Ричард Канаджян (Richard Kanadjian), руководитель направления USB-накопителей с шифрованием Kingston. — В своей линейке мы предлагаем высокий уровень шифрования, хорошую производительность USB 3.0, а после десяти попыток вторжения диски блокируются. Благодаря этому пользователи могут быть уверены, что данные в безопасности».

Доступный с 27 июля DataTraveler 4000G2 (DT4000G2DM) сертифицирован FIPS 140-2 третьего уровня и обладает 256-битным шифрованием AES-XTS. В этом случае также предлагаются возможности нанесения логотипа компании, индивидуальное присвоение серийных номеров, настраиваются количество попыток ввода пароля, минимальная длина пароля и индивидуальные идентификаторы продукта для интеграции со стандартным программным обеспечением для управления конечными точками (белый список). Кроме того, ИТ-администратор сможет управлять диском удалённо, чтобы обеспечить соответствие требованиям безопасности и более высокий уровень поддержки с помощью SafeConsole. Активация ПО проста, а в результате ИТ-специалисты смогут удалённо настраивать пароли и политики устройств, активировать проверку на соответствие и многое другое. Эти мощные инструменты упрощают интеграцию привода, а также использование и управление, даже удалённо.

DTLPG3 доступен в емкостях от 8ГБ до 128ГБ, а DTVP 3.0 и DT4000G2DM — в емкостях от 4ГБ до 128ГБ. Все устройства обладают пятилетней гарантией и бесплатной технической поддержкой.