FSP Group начала производство блока питания c резервированием

«ФСП Паувер Солюшн», официальный представитель FSP Technology на территории России и стран СНГ, сообщила о начале производства блока питания с резервированием FSP1200-50FS.

Новый блок питания FSP являет собой конструкцию из двух сменных модулей, что делает его выбором для применения в промышленности, в том числе и для построения отказоустойчивых серверов. Такое исполнение обеспечивает повышенную надежность системы и сохранность данных, так как при выходе из строя одного из модулей, второй берет на себя задачу питания устройства, исключая возможность потери подачи тока. В стандартных условиях модули работают параллельно, равномерно распределяя между собой нагрузку.

FSP1200-50FS – это источник мощностью в 1200 Вт, соответствует стандарту 80+ Platinum, а также изготовлен в форм-факторе CRPS. Среди других особенностей: стабильная работа при температуре 55℃ (в течении 24ч); активная схема PFC (коррекция коэффициента мощности); рабочая высота до 5000 м над уровнем моря; MTBF >100 000 ч при 25℃; соответствие мировым стандартам безопасности.

Блок питания станет решением для центров обработки данных, серверов хранения, рабочих станций, rack-mount серверов и других промышленных устройств.