Commvault представила новые решения для управления данными

Commvault представила новый портфель продуктов и сервисов для управления данными. Также сегодня компания представила новую гибкую политику ценообразования для приобретения лицензий, которая оптимизирует инвестиции заказчика и упрощает переход в гибридное облако.

Новинками портфеля продуктов и сервисов компании стали Commvault Backup & Recovery, Commvault Disaster Recovery, Commvault Complete Data Protection и Commvault HyperScale X.

Commvault HyperScale X. Новое поколение Commvault HyperScale - это горизонтально-масштабируемое интегрированное решение, реализующее простую и гибкую защиту данных для любых типов нагрузок (включая контейнеры, виртуализованные приложения и базы данных), оптимизирующее масштабирование и предоставляющее встроенную защиту от программ-вымогателей. Это первое решение в портфеле Commvault, в котором реализована интеграция с технологией Hedvig. С помощью HyperScale X заказчики смогут упростить и ускорить переход на использование гибридного облака.

Commvault Backup & Recovery. Отдельное решение для резервного копирования и восстановления, обеспечивающее доступность данных как в облаке, так и внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры для любых типов нагрузок, включая контейнеры, разработанные для облаков и виртуализованные приложения. Этот продукт обеспечивает простую и надежную защиту данных с помощью единой легко расширяемой платформы.

Commvault Disaster Recovery обеспечивает комплексную защиту от аварий, позволяет заказчикам гарантировать непрерывность бизнеса и тестировать послеаварийное восстановление в облаке и внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры. Это решение реализует простую автоматизированную координацию послеаварийного восстановления, гибкую репликацию и эффективную проверку готовности к послеаварийному восстановлению.

Commvault Complete Data Protection объединяет лучший в индустрии функционал продуктов Commvault Backup & Recovery и Commvault Disaster Recovery для обеспечения доступности данных и непрерывности бизнеса для любых типов нагрузок как в облаке, так и внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры.

«У нас уже было внедрено мощное решение Commvault, поэтому мы смогли легко задействовать его облачный функционал для снижения стоимости владения нашей ИТ-инфраструктурой и сэкономленные средства инвестировали в облако для поддержки ИТ-операций. Программное обеспечение Commvault заполнило ниши в нашем арсенале нативных облачных утилит и применяется во всех операциях, которые выполняет команда Cloud Services корпорации McDonald’s, обеспечивая оптимизированное и эффективное резервное копирование баз данных. Решение Commvault улучшило производительность облачных серверов AWS и Microsoft Azure и позволило сократить расходы за счет дедупликации и сжатия данных. Бизнес McDonald’s улучшил свою работу благодаря использованию надежных инновационных решений Commvault», — сказал Дуглас Леонард, директор Cloud Services, McDonald’s Corporation.

Дополнительно анонсированы новые решения для анализа и управления данными, мощная поддержка Kubernetes в платформе Hedvig Distributed Storage Platform и расширение модели лицензирования по подписке на продукты и решения Commvault.

Commvault Data Governance, Commvault eDiscovery & Compliance и Commvault File Storage Optimization. Решения, которые ранее поставлялись в составе пакета Commvault Activate, обеспечивают заказчикам более эффективный контроль над их данными, помогают выявлять потенциальные возможности для повышения эффективности хранения данных и уменьшения рисков. Теперь с помощью упрощенной модели лицензирования Commvault предприятия могут приобретать эти решения с учетом использования ими других продуктов Commvault.

Улучшенная поддержка контейнеров в Hedvig Distributed Storage Platform. С помощью поставляемых Commvault новых «родных» API-интерфейсов Kubernetes для платформы Hedvig Distributed Storage Platform заказчики могут гибко разрабатывать и запускать современные приложения в любой среде Kubernetes с возможностью бесшовной защиты, миграции, восстановления и использования своих данных.

Оптимизированное лицензирование для приобретения по подписке. Заказчики сегодня предпочитают платить за использование на основе показателей OPEX и за использование облачных сервисов, поэтому становится популярной гибкая и эффективная модель приобретения по подписке. Commvault в своей стратегии учитывает эту тенденцию и сейчас более 40% доходов от продаж ее программного обеспечения и продуктов компания получает от лицензирования по подписке. Сегодняшний анонс означает новый этап в использовании лицензирования по подписке для приобретения продуктов и сервисов Commvault и упрощает выбор для заказчиков компании. Commvault по-прежнему будет предоставлять возможность приобретения бессрочной лицензии по модели perpetual pricing.

«Мы быстро внедряем инновации чтобы полностью удовлетворить постоянно меняющиеся потребности наших клиентов. Обновленный портфель Commvault поможет клиентам эффективно держать под контролем изменения в своей гибридной ИТ-среде, - сказал Раджив Коттомтараил (Rajiv Kottomtharayil), директор по продуктам Commvault. – Клиентам сегодня требуется динамичность, гибкость и масштабируемость. Новый портфель продуктов интеллектуально устраняет все риски управления данными, которые возникают у наших клиентов сегодня и могут возникнуть завтра, начиная от природных катастроф и до ошибок из-за человеческого фактора и атак программ-вымогателей».