Совместное решение резидента «Сколково» и «Вишерасофт» облегчит работу испытательных лабораторий

Компания Comindware, резидент Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», и «Вишерасофт» представили продукт для оцифровки процессов испытательных лабораторий. Новое решение поможет лабораториям, которые работают в рамках национальной системы аккредитации, сократить трудозатраты специалистов и повысить качество управления.

Работа в испытательных лабораториях связана с огромным массивом документов и нормативов, которые могут значительно отличаться, исходя из конкретного продукта или услуги для аккредитации – пищевая или химическая продукция, санитарно-эпидемиологические исследования, исследования экологических показателей и т.д. Поэтому крайне важно обеспечить гибкость работы системы и возможность оперативного внесения изменений в процессы. Для этого лучше всего подходит low-code платформа: на ее базе могут быть созданы различные программные решения, которые будут изначально интегрированы между собой в единую систему управления предприятием.

Благодаря экспертизе компании «Вишерасофт» на базе low-code платформы Comindware был создан продукт, отвечающий запросам испытательных лабораторий, решающий их специфические задачи и обеспечивающий соответствие требованиям Росаккредитации и ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

Ключевые возможности системы – это регистрация заявки на исследование, учет результатов испытаний, формирование протокола исследований/испытаний, ведение архива информации и резервное копирование информации. Список также включает автоматизацию взаимодействия сотрудников и возможность развития специалистами лаборатории.

Единая национальная система аккредитации сформирована в России в 2011 г. Заявленная цель проекта – повышение качества услуг и продуктов для потребителей и подтверждение их соответствия требованиям безопасности, а также содействие в продвижении российской продукции на зарубежные рынки.