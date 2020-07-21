Система управления цифровыми правами DRM DREPLUS от GS Labs подтвердила свою безопасность

Система управления цифровыми правами DREPLUS (DRM DREPLUS), созданная специалистами центра исследований и разработок GS Labs (в составе холдинга GS Group), прошла очередной аудит безопасности Farncombe Security Audit в компании Сartesian.

Продукты GS Labs регулярно проходят аудит безопасности Farncombe Security. Процедура подтверждает высокий уровень безопасности решений и помогает получить независимую и объективную оценку примененных в них подходов и технологий. Полученные результаты напрямую влияют на качество контента и условия его приобретения контент-провайдерами, которые выбирают решения GS Labs.

В рамках аудита специалисты Cartesian сделали обзор всех изменений в системе относительно предыдущей проверки. Среди ключевых доработок были отмечены Мульти-DRM-решение и реализация Trusted Video Path на устройствах собственного производства.

Мульти-DRM-решение обеспечивает интеграцию с DRM-решениями от Apple (FairPlay) и Google (Widevine) и позволяет использовать наилучшие методы защиты контента на индивидуальной основе — в зависимости от платформы или устройства и требований мейджоров. Поддержка Trusted Video Path на абонентских устройствах собственной разработки обеспечивает наивысший из возможных уровень защиты контента, сравнимый с лучшими практиками мира. Все это в совокупности позволяет партнерам GS Labs чувствовать себя максимально уверенно в контексте защиты контента.