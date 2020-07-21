МТС создает цифровой жилой комплекс в Москве

Компания МТС обеспечит здание и территорию жилого комплекса Balchug Viewpoint, находящегося под управлением ГК «Юнисервис», цифровыми решениями для автоматического сбора показаний счетчиков и выставления счетов за ЖКХ, бесконтактного доступа на закрытую территорию с помощью смартфона, въезда на парковку посредством распознавания номеров автомобилей, а также системой безопасности на основе видеоаналитики. Внедрение современных цифровых систем сделает проживание в доме более комфортным и поможет сократить расходы управляющей компании на ручной сбор и обработку данных.

Первый этап проекта завершился в июне 2020 г., реализовать весь комплекс решений компания планирует осенью 2020 г. Управление жилым комплексом будет полностью осуществляться через единый центр, жители получат доступ к услугам через мобильное приложение. МТС также обеспечит жилой комплекс всеми видами связи: Wi-Fi, высокоскоростным проводным интернетом и мобильной связью.

На первом этапе проекта МТС автоматизировала сбор показаний счетчиков воды и электроэнергии и выставление счетов жильцам. Данные с приборов учета всех видов коммунальных ресурсов через облачную платформу МТС поступают в биллинг управляющей компании, где автоматически формируется счет. Весь процесс реализуется без вмешательства человека, что в разы сокращает время обработки данных и выставления счетов по сравнению с традиционным способом. Сервис также позволяет значительно сократить число споров между жителями и управляющей компанией, так как исключает ошибки «ручного ввода».

Передача данных со счетчиков осуществляется посредством сети интернета вещей NB-IoT, специально разработанной для сегмента ЖКХ, недвижимости и умного города. Она обеспечивает более высокое по сравнению с традиционными мобильными сетями проникновение сигнала и энергоэффективность. Это гарантирует, что счетчики, которые устанавливают в труднодоступных для сетей 2G, 3G и 4G местах, например, в закрытых щитках в подъездах и подвалах, будут обеспечены стабильной связью, а менять батарею в устройствах не потребуется до окончания срока поверки.

Жители смогут оплатить счета в приложении, разработанном МТС специально для жилого комплекса. Также через приложение можно будет заказать пропуск, ответить на вызов с домофона, подключиться к камерам видеонаблюдения на территории комплекса и системе мониторинга парковки, подать заявку в управляющую компанию и принять участие в голосованиях, а также управлять «умным домом» в квартире.

В качестве пропуска на территорию жилого комплекса и на парковки жители будут использовать смартфон. После установки приложения и регистрации он начинает работать как Bluetooth-метка: система распознает жителя и разрешит вход. Территория и парковка комплекса будут оборудованы видеокамерами, изображение с которых доступно не только службе безопасности, но и жителям.

Заехать на подземную парковку можно будет без использования пропусков или пультов. Идентификацию будут осуществлять камеры с функцией распознавания номеров. МТС также оборудует системой мониторинга на основе видеоаналитики прилегающую городскую парковку. В приложении можно будет посмотреть, в каком секторе есть свободное место, и оценить, подходит ли оно, подключившись к умным камерам видеонаблюдения.