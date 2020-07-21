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Marketing Logic разработала платформу разметки данных MarkLab

Интеграция Бизнес-приложения Маркет
, Текст: Владимир Бахур

Marketing Logic, специализирующаяся на разработке и предоставлении инновационных решений для бизнеса, представила новый сервис MarkLab - платформу для разметки данных. MarkLab позволяет выполнять разметку различных видов документов, изображений, фотографий, сканов, скриншотов, видео, рукописей, аудиоданных - форматов, необходимых для работы в различных сферах бизнеса.

Платформа позволяет размечать документы и изображения в любой последовательности и делить на классы и подразделы на каждом этапе с помощью удобных инструментов. Тепловые карты проектов отражают степень готовности датасетов, выделяют области с отличающимся качеством данных и размеченных областей.

Для управления проектами в MarkLab разработана удобная система для формирования и управления командой разметки: платформа даёт возможность разграничить функционал, уровни доступа, распределять задачи по исполнителям. Алгоритм позволяет рассчитывать эффективность выполнения каждой задачи или блока задач в баллах, процентах или деньгах, а также проводить кросс-валидацию и последующий контроль.

«Обучение моделей для нейросетей при создании умных продуктов и сервисов – это задача, с которой мы сталкиваемся ежедневно на протяжении всей истории компании. Мы хорошо знаем, насколько важно подготовить данные и качественно их разметить. Наша команда проектировала и разрабатывала платформу MarkLab для себя, но на текущем этапе её развития мы готовы предложить сервис нашим клиентам и партнёрам, так как инструменты, интерфейс MarkLab позволяют реализовывать практически любые задачи по разметке и самостоятельно администрировать процесс. Благодаря MarkLab, у нас появилась возможность различных способов сотрудничества: когда мы всё делаем сами и передаём готовый продукт, когда мы сопровождаем проекты с поддержкой на любом этапе или когда мы передаём программное обеспечение, а команда клиента с его помощью обрабатывает данные и размечает датасет. Гибкий подход часто бывает выгодным для обеих сторон», - сказал управляющий партнёр компании Marketing Logic Дмитрий Галкин.

Технически платформа MarkLab может использоваться посредством облачных технологий Marketing Logic или устанавливаться внутри IT-контура компании-клиента.



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