Искусственный интеллект поможет абитуриентам поступить в петербургские вузы

«Билайн бизнес» (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) реализовали проект по привлечению абитуриентов с помощью системы искусственного интеллекта Билайн AI (Билайн Artificial Intelligence).

В течение месяца, в период работы приемной комиссии, система Билайн AI обеспечивает обращения к школьникам 16-18 лет и студентам выпускных курсов вузов 22-25 лет, которые в 2020 г. интересовались поступлением в высшие учебные заведения, а также к их родителям. Целевой аудиторией являлись абитуриенты, заинтересованные в высокотехнологичных специальностях («информационная безопасность», «математика и механика», «нанотехнологии и наноматериалы»). География таргетированной рекламной кампании охватывала практически все регионы России.

Билайн AI – это группа систем для умного маркетинга, которая позволяет запускать рекламные кампании через топовые онлайн-инструменты рынка (Google, Yandex, MyTarget, Facebook и тд.), а также через собственный инвентарь (SMS, PUSH, голосовые звонки, приложение «Мой Билайн»). Формирование аудиторий проводится как на данных «Билайн» с использованием, например, интересов и предпочтений пользователей и информации о геолокации, так и на данных партнеров.

Помимо этого, Билайн AI помогает точечно анализировать аудиторию, строить кастомный портрет целевого клиента, анализировать спрос, проводить оценку роста продаж или посещаемости оффлайн локаций и многое другое.

В 2020 г. СПбПУ предлагает абитуриентам более 5000 бюджетных мест и более 60 направлений подготовки. Увеличен набор на стратегически важные и востребованные направления, такие как «Автоматизация технологических процессов и производств», «Строительство уникальных зданий и сооружений», «Мехатроника и робототехника». Вуз использует новые технологии не только в рамках организации учебного процесса, но и для подбора абитуриентов.