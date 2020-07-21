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HP представила виртуальный стенд для демонстрации печатного оборудования

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

HP Inc. сообщила о запуске виртуального демонстрационного стенда, который предоставляет заказчикам уникальную возможность удаленно ознакомиться с различными решениями из портфолио широкоформатных устройств печати.

Современные технологии виртуального стенда HP позволяют воссоздать демонстрационный зал в онлайн-пространстве: на платформе представлен полный ассортимент продукции с исчерпывающей информацией о функционале устройств, доступна консультация специалиста по любым вопросам, также при необходимости можно заказать комплект образцов печатных материалов.

«Клиенты привыкли знакомиться с нашим печатным оборудованием, особенно профессиональным – на выставках, в демо-залах или на производстве у партнеров, но текущие условия диктуют рынку другие правила. Мы решили, что сейчас крайне важно сделать процесс выбора устройств максимально удобным для клиентов и обеспечить удаленный доступ ко всей информации о продуктах и технологиях компании», – отметил Александр Жажков, руководитель направления широкоформатной печати HP Inc. в России.

Виртуальный стенд HP разделён на несколько зон, в каждой из которой представлены решения печати, подходящие для определенной сферы применения: «Декор», «Печать вывесок и демонстрационных материалов», «Спортивная и модная одежда», «Профессиональная печать фотографий и репродукций», «Техническая печать». Ознакомиться со всем ассортиментом продукции и спецификацией устройств можно, посетив корнеры «Принтеры».

В каждом профильном разделе доступен обзор историй успеха заказчиков со всего мира и примеры особых печатных материалов, которые можно рассмотреть более детально, увеличив их на экране. Посетитель в один клик может перейти к подробным характеристикам устройств печати. В описаниях приводятся отличительные черты каждой модели, есть видео с демонстрацией работы принтеров и интерактивные схемы, иллюстрирующие особенности отдельных технологий в коротких и наглядных роликах. Среди представленных широкоформатных принтеров: рулонные модели HP Latex шириной от 1,37 до 3,2 м c экологически чистыми латексными чернилами и скоростью печати до 180 м²/ч; комплексные решения, включающие рулонный принтер HP Latex и систему контурной резки; гибридные принтеры HP серии Latex R шириной до 2,5 м со скоростью печати до 86 м²/ч, с белыми чернилами и возможностью печати как на жестких, так и на гибких носителях; текстильные сублимационные принтеры HP Stitch шириной от 1,6 до 3,2 м со скоростью печати до 220 м²/ч; принтеры HP DesignJet Z с водными чернилами для высококачественной фотопечати и цветопробы; инженерные принтеры HP DesignJet T, XL и сверхпроизводительные HP PageWide XL со скоростью печати до 30 страниц формата A1 в минуту для печати технической документации и карт на различных бумажных носителях.

Виртуальный стенд HP работает круглосуточно и без выходных.

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