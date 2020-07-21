DataLine запустила услугу RabbitMQ как сервис

DataLine объявила о том, что в рамках сервиса клиентам доступны готовые серверы очередей RabbitMQ с необходимой конфигурацией, полной поддержкой и обслуживанием.

Платформа RabbitMQ предназначена для быстрого и удобного обмена сообщениями между приложениями, в том числе в микросервисной архитектуре, решениях IoT и веб-приложениях. Благодаря услуге RabbitMQ как сервис клиенты смогут оперативно подключить готовые серверы очередей нужной конфигурации, а также масштабировать их количество.

В рамках сервиса предоставляются серверы очередей с параметрами vCPU — до 36 ядер и RAM — до 768 ГБ. В базовую конфигурацию сервиса включено резервное копирование 1 раз в сутки. Дополнительно серверы очередей могут быть размещены в сегменте облака, аттестованного по PCI DSS и 152-ФЗ. Также может быть построено катастрофоустойчивое решение.

Сервис предоставляется по ежемесячной подписке. Детальный SLA гарантирует доступность 99,9% для одиночного решения (что соответствует 17 минутам возможного простоя в месяц) и 99,982% для кластерного решения. Клиентам доступна техническая поддержка в режиме 24х7, максимальное время реакции на инцидент — 15 минут.

Компания DataLine уже предоставляет по аналогичной модели услугу DBaaS, в которую входят базы данных MongoDB, MS SQL, PostgreSQL, MySQL, Cassandra и Redis.