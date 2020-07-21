Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

DataLine запустила услугу RabbitMQ как сервис

Интеграция Инфраструктура Маркет
, Текст: Владимир Бахур

DataLine объявила о том, что в рамках сервиса клиентам доступны готовые серверы очередей RabbitMQ с необходимой конфигурацией, полной поддержкой и обслуживанием.

Платформа RabbitMQ предназначена для быстрого и удобного обмена сообщениями между приложениями, в том числе в микросервисной архитектуре, решениях IoT и веб-приложениях. Благодаря услуге RabbitMQ как сервис клиенты смогут оперативно подключить готовые серверы очередей нужной конфигурации, а также масштабировать их количество.

В рамках сервиса предоставляются серверы очередей с параметрами vCPU — до 36 ядер и RAM — до 768 ГБ. В базовую конфигурацию сервиса включено резервное копирование 1 раз в сутки. Дополнительно серверы очередей могут быть размещены в сегменте облака, аттестованного по PCI DSS и 152-ФЗ. Также может быть построено катастрофоустойчивое решение.

Сервис предоставляется по ежемесячной подписке. Детальный SLA гарантирует доступность 99,9% для одиночного решения (что соответствует 17 минутам возможного простоя в месяц) и 99,982% для кластерного решения. Клиентам доступна техническая поддержка в режиме 24х7, максимальное время реакции на инцидент — 15 минут.

Компания DataLine уже предоставляет по аналогичной модели услугу DBaaS, в которую входят базы данных MongoDB, MS SQL, PostgreSQL, MySQL, Cassandra и Redis.

Другие материалы рубрики

«Ланит» перехватил проект главного ЦОДа ФТС у «подрядчика с чердака»

«Цифровую трансформацию» России продлили до 2030 года

Власти хотят отменить в России тайну переписки и врачебную тайну. Хотя бы в рамках эксперимента

Создано ПО для работы с геоданными на «Эльбрусах» c ОС Astra Linux

Почему растет популярность контейнеризации

«Росатом» переезжает с Oracle, SAP и OpenText на российское ПО

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Триммер или газонокосилка — что выбрать для дачи?

Лучшие ноутбуки-трансформеры: выбор ZOOM

Лучшие накопительные водонагреватели для квартиры: хиты продаж

Питаем от солнца: техника для дачи на солнечных батареях

Показать еще

Наука

Черные дыры — неисчерпаемый источник энергии

Следующее поколение миниатюрной электроники не за горами

Обнаружен центр тяжести Солнечной системы

Сахарная пудра — особый ингредиент при 3D-печати человеческих сосудов
Показать еще
«Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности «Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live