Череповецкий металлургический комбинат автоматизировал работу с информацией о продуктах и технологиях производства

Череповецкий металлургический комбинат запустил автоматизированную систему управления «Технология» на базе SAP ERP. Новое решение служит для сбора и развития информации о продуктах и технологиях компании для дальнейшего планирования и исполнения производства. Система разработана специалистами «Северсталь-инфоком» в сотрудничестве с командой SAP Services CIS и экспертами дирекций компании «Северсталь».

АСУ «Технология» представляет единый централизованный инструмент, который служит для управления всеми нормативными технологическими данными компании в процессе производства и продажи металлопродукции. В частности, программа призвана заместить бумажный документооборот, а также повысить оперативность передачи данных и снизить влияние человеческого фактора в процессе внесения, хранения и обработки информации.

Ранее, если возникала необходимость скорректировать технологию производства продукта или разработать новую, сотрудникам требовалось вручную составить документ и затем передать его специальной рабочей группе для внесения данных в информационные системы. АСУ «Технология» позволяет технологу самостоятельно и оперативно вносить корректировки или новую информацию в систему, за счет чего значительно сокращается количество ошибок.

Планируется, что благодаря IT-инструменту время на внесение корректировок сократится минимум в два раза.

Вторая особенность системы в том, что она позволяет автоматически подбирать необходимую технологию под требования клиента (размеры, механические свойства, химический состав и др.).

Пилотную версию информационного решения тестируют в процессе совместной работы производства сортового проката ЧерМК и предприятий компании «Северсталь-метиз». Первыми новую АСУ «Технология» начали применять специалисты по вводу и тех.экспертизе заказов, оперативному планированию производства и цеховой персонал. Тестовый период позволит проверить точность отражения всех необходимых бизнес-процессов в системе. Остальные подразделения ЧерМК рассчитывают подключить к системе до середины 2021 г.

«Новая система полностью отвечает современным возросшим требованиям к хранению и обработке данных. Реализованное решение позволяет быстрее разрабатывать новые технологии, автоматизировать техническую экспертизу заказов, повысить скорость ответов на запросы клиентов. Если ранее такие процессы работники сопровождали вручную, то сейчас для заказов производства сортового проката новая система сама подбирает все возможные варианты производства. Мы рассчитываем и на получение внутренних эффектов – в снижении объемов лишнего годного и одиночных плавок, применения этого технического решения в вопросах соблюдения сроков отгрузки и работы с немонтажными позициями», – сказал директор по техническому развитию и качеству дивизиона «Северсталь Российская сталь» Петр Мишнев.