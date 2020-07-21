Axoft расширит географию поставок решений «Гарда технологии» в РФ и ВЕЦА

Axoft объявила о получении статуса официального дистрибутора систем информационной безопасности под маркой «Гарда технологии» в РФ и странах ВЕЦА. Axoft сфокусируется на развитии партнерского канала вендора, расширении географии поставок, наращивании объемов продаж новых решений.

Благодаря новому статусу Axoft расширяет портфель отечественных решений по информационной безопасности и получает новые точки роста. «Гарда технологии» – возможность увеличить партнерский канал за счет действующих партнеров Axoft, широкой географии присутствия и экспертизы дистрибутора по выводу новых продуктов на рынок.

Компания «Гарда технологии» (входит в «ИКС Холдинг») занимается разработкой и внедрением решений по информационной безопасности. Среди пользователей продуктов производителя – крупные компании финансового сектора, промышленности, телеком-операторы и государственные структуры России и СНГ.

Флагманские решения «Гарда технологии».

«Гарда БД» – система защиты баз данных и веб-приложений, предотвращает утечки информации и повышает надежность защиты; ведет непрерывный мониторинг обращений к базам данных и выявляет подозрительные операции в режиме реального времени.

«Гарда Предприятие» – DLP-система для защиты от утечек информации и выявления потенциальных угроз информационной безопасности, соответствует требованиям регуляторов в том числе в рамках 152-ФЗ «О персональных данных».

«Гарда Монитор» – система мониторинга сетевого трафика, выявления и расследования сетевых инцидентов.

В ближайший год Axoft сосредоточится на работе с партнерским каналом в регионах России и странах ВЕЦА, в том числе на активностях, нацеленных на знакомство партнеров с новыми решениями. В планах – проведение образовательных мероприятий для технических специалистов и менеджеров по продажам, помощь в пресейле и реализации проектов по направлению.

«Партнерство с «Гарда технологии» соответствует нашей стратегии развития направления информационной безопасности. В классе защиты баз данных к зарубежным решениям теперь добавился отечественный продукт, который поможет части клиентов наших партнеров закрыть требования по направлению импортозамещения. Мы усиливаем наш портфель технологиями, необходимыми для эффективной работы SOC, такими как NTA «Гарда Монитор». Все это позволяет партнерам, работая с нами, закрывать максимальное количество ИБ-задач своих клиентов при нашей дистрибуторской поддержке: мы реализуем совместные маркетинговые активности, предоставляем финансовые и логистические сервисы, услуги в области продуктового и технического консалтинга. Производитель, в свою очередь, получает возможность увеличить пул заказчиков через наших партнеров по всей территории присутствия Axoft: как в России, так и в странах ВЕЦА», – сказал Владислав Фефелов, руководитель департамента продуктовой экспертизы компании Axoft.

«Решения «Гарда технологии» по информационной безопасности уже не один год показывают свою востребованность во многих отраслях экономики, поэтому с целью обеспечить максимальный доступ к актуальным продуктам безопасности класса DLP, DAM, NTA, мы приняли решение о реализации новой коммерческой стратегии – переход на дистрибуторскую модель продаж. Компания Axoft – один из ключевых дистрибуторов «Гарда технологии» с большим потенциалом продвижения продуктов безопасности за счет крупной партнерской сети в России и за рубежом. Мы преследуем общие цели в развитии новых ниш на рынке информационной и экономической безопасности. И совместными усилиями помогаем бизнесу защищать свои активы от утечек, кибератак и других инцидентов безопасности», – отметил Алексей Сухов – коммерческий директор «Гарда технологии».