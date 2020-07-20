Zyxel выпускает на российский рынок точки доступа Wi-Fi 6 бизнес-класса

Zyxel Networks объявила о расширении своего портфеля решений для проводных и беспроводных сетей малого и среднего бизнеса и представила в России три новые точки доступа бизнес-класса 802.11ax (Wi-Fi 6). Увеличивая до шести раз полосу пропускания беспроводной сети при высокой плотности клиентов по сравнению с точками доступа 11ac, новые точки доступа Zyxel обеспечивают стабильное подключение, сокращают до минимума задержки передачи данных и потери пакетов. Поэтому при их использовании клиентские устройства 802.11ax стандарта будут работать на максимальной скорости сети.

В точках доступа Zyxel Wi-Fi 6 применяются технологии Orthogonal Frequency-Division Multiple Access (ODFMA) и цветной кодировки Basic Service Set (BSS), устраняющие наложение сигналов соседних точек доступа. Все модели Zyxel 802.11ax оборудованы фильтрами от помех 4G/5G, которые позволяют размещать их вблизи антенн и усилителей сигналов сотовых сетей 4G/5G. Эти функции вместе с технологией антенн MU-MIMO позволяют новым точкам доступа Zyxel, поддерживающим PoE, обеспечить самую высокую производительность и надежность беспроводной сети с высокой плотностью клиентов: торговых центрах, транспорте, офисах, образовательных и культурных учреждениях, общественных пространствах, отелях и ресторанах.

Точка доступа Unified Pro Zyxel WAX650S оборудована двумя радиомодулями 4x4 MIMO и обеспечивает максимальную скорость передачи данных 3550 Мбит/сек (2400 Мбит/сек в частотном диапазоне 5 ГГц и 1150 Мбит/сек в частотном диапазоне 2.4 ГГц) и использует технологию смарт-антенны Zyxel для устранения наложения каналов и улучшения производительности Wi-Fi 6. Для максимально эффективной работы пользователей беспроводной сети в ней применены функции динамического выбора канала (Dynamic Channel Selection), Zero Wait DFS, балансировки нагрузки, Smart Client Steering, а также третий радиомодуль, предназначенный только для сканирования и мониторинга беспроводной сети.

Точка доступа Unified Pro Zyxel WAX510D оборудована двумя радиомодулями 2x2 MIMO и обеспечивает максимальную скорость передачи данных 1775 Мбит/сек (1200 Мбит/сек в частотном диапазоне 5 ГГц и 575 Мбит/сек в частотном диапазоне 2.4 ГГц). В WAX510D используется антенна с двойной диаграммой направленности для монтажа на стене либо на потолке. Это позволяет добиться максимального покрытия сигнала и снижения риска помех для соседних точек доступа.

Модели WAX650S и WAX510D поддерживают централизованную систему управления сетью Zyxel Nebula, позволяющую гибко переключать режим управления между автономным, облачным и под управлением контроллера. Вместе с обеими точками доступа поставляется пакет лицензий Nebula Professional Pack на один год, дающий по сравнению с базовой, бесплатной версией Nebula дополнительные возможности управления и мониторинга сети. Таким образом у их покупателей будет достаточно времени, чтобы оценить все преимущества удаленного централизованного управления из облака в версии Pro, и полностью подготовиться к переходу на облачные технологии в будущем по мере необходимости.

Точка доступа Unified Pro Zyxel NWA110AX оборудована двумя радиомодулями 2x2 MIMO и обеспечивает максимальную скорость передачи данных 1775 Мбит/сек (1200 Мбит/сек в частотном диапазоне 5 ГГц и 575 Мбит/сек в частотном диапазоне 2.4 ГГц). Для управления NWA110AX также можно использовать как систему Zyxel Nebula, так и работать с ней автономно.

На точки доступа Zyxel 802.11ax (Wi-Fi 6) распространяется ограниченная пожизненная гарантия и они уже доступны в России и странах СНГ. А осенью 2020 портфель Wi-Fi 6 точек доступа Zyxel пополнят еще две модели WAX610D и NWA210AX.